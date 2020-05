Y el bono pa’cuándo

El bono familiar universal, de 760 soles, fue anunciado, como siempre, con bombos y platillos, por el presidente Martín Vizcarra el 23 de abril pasado. Hasta ahora, sin embargo, no hay rastro de que se inicie el pago y ya han pasado 23 días. Después vienen las quejas de por qué la gente sale a las calles.

Pan para mayo

Según la titular del Midis, Ariela Luna, la primera etapa del bono se va a empezar a pagar el próximo martes 19 de mayo. Sin embargo, quienes no hayan recibido un bono antes, deben inscribirse en una plataforma virtual que habilitará el Reniec. De ese portal, no obstante, no hay ni la sombra.

Opciones

El pago del bono se realizará a través de cuatro modalidades: Depósito en cuenta, billetera Tunki de Interbank, banca por celular (a través de un mensaje de texto) y giro en ventanilla. Para elegir la forma de pago se debe ingresar a la página web yomequedoencasa.pe.

No hay meceta

El reputado biólogo molecular Ernesto Bustamante no cree que estemos en una fase de meseta como ha señalado el presidente Vizcarra. Según su análisis, el levantamiento de las restricciones a partir del 24 de mayo elevará inevitablemente los contagios. Más de un especialista no lo dice, pero opina lo mismo.

Acciones

El premier Vicente Zeballos anunció que esta semana sustentará una propuesta normativa para sancionar la especulación de precios y el acaparamiento de los medicamentos en el marco de la emergencia por la COVID-19. Hasta allí todo bien.

Ojo con eso

Lo preocupante fue que señaló que se está disponiendo que se revise el marco legal de manera inmediata para regularizar de mejor manera el control de precios ante el aprovechamiento que se observa en la comercialización de los medicamentos para tratar el coronavirus.

Por las dudas

A ver. El panorama es este. Se puede sancionar y supervisar, vía Indecopi, que exista una concertación entre las empresas farmacéuticas o que no se respeten los costos que se ofrecen, pero el control de precios no existe y no debe existir. Así de simple.

Demora

A propósito, hace rato que el Gabinete Zeballos debió haberse presentado ante el Congreso para el voto de confianza, aunque sea de manera virtual. La Constitución da un plazo de 30 días para que el Consejo de Ministros se presente pero ese periodo ya se venció hace rato.