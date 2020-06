Para la primavera

El fiscal José Domingo Pérez está preocupado porque la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún no se pronuncia sobre los fiscales investigados por el caso “Cuellos Blancos”. Chiquitas supo que el proceso disciplinario contra Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, así como el de los jueces Aldo Figueroa y Martín Hurtado podrían estar resueltos en setiembre.

En bloque

Lo que no dice Pérez es que tanto él como Rafael Vela Barba también son objeto de una evaluación de la JNJ. Hace un tiempo tenían a un grupo mayoritario de corifeos a su favor, pero hoy han perdido mucho piso y la verdad es que el Poder Judicial les ha enmendado la plana muchas veces.

Lo sondean

El economista Hernando de Soto reveló que hasta cinco autoridades, entre ministros y funcionarios de alto nivel del Gobierno, lo convocaron para colaborar con el Ejecutivo acerca de las propuestas económicas en el marco de la pandemia. Incluso, dijo, se le informó que se citaría con el presidente Martín Vizcarra.

Al margen

Sin embargo, la cita entre De Soto y Vizcarra no se concretó. “Estoy dispuesto a colaborar o dar información de lo que yo sé, todos han dicho que se viene por supuesto una cita con el presidente, que no se ha producido”, dijo en Radio Nacional. Dejó entrever, con sus palabras, que allá adentro hay gente que no lo quiere.

Molestia

La Coordinadora Republicana rechazó la emisión del documental que rinde homenaje al radical izquierdista Hugo Blanco -y que ha sido financiado por el Ministerio de Cultura-, pues consideró que hace apología al terrorismo.

Deplorable

«(Este documental) ensalza al terrorista asesino y criminal Hugo Blanco, quien ejecutó y asesinó a sangre fría a valerosos efectivos de la Policía que cumplieron su labor constitucional», reza el manifiesto de conocidos políticos y líderes de opinión.

Inexplicable

Antero Flores-Aráoz, Luis Giampietri, Francisco Tudela, Mariella Balbi y Javier Valle Stein son algunos de los integrantes de este colectivo. La verdad es que el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, tiene mucho que explicar allí.

Partida

Una pérdida lamentable se produjo ayer con el deceso de Elsa Ganoza de la Torre, madre de Roque Benavides y sobrina de Víctor Raúl Haya de la Torre. El suceso acaece seis años después del fallecimiento del empresario Alberto Benavides de la Quintana, padre del expresidente de la Confiep, a los 93 años. Nuestras condolencias.