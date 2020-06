Lluvia de realidad

De noche y bajo una garúa continua, el titular de Salud, Víctor Zamora, inspeccionó el Hospital Loayza, donde la realidad del COVID-19 golpea duro, y día a día. Las enfermeras del nosocomio -con equipos de protección que ellas mismas adquirieron- encararon al ministro para demandar más atención de su portafolio. Ojalá y sus palabras no se las lleve el viento.

El ruego de todos

Durante la visita, que difundió Cuarto Poder, un hombre no vaciló en arrodillarse frente a Zamora para rogarle que ayude a su mamá enferma. “¡Señor, se lo suplico! Mire, mi madre está en esa cama, en la cama 10, ¡por favor!”, clamó. El ministro tampoco dudó en gestionar el traslado de Doña Esperanza, como se llama la anciana, a otro hospital. Para ella, tal presencia fue providencial, pero miles no tiene la misma suerte.

Disculpas

“Yo quiero agradecer a todos los trabajadores de Salud (...), y quiero pedirles disculpas a aquellos pacientes, y a sus familiares, que en este momento no han recibido el trato que merecían”, dijo Zamora, ante el golpe de realidad. Ojalá la admita también en las conferencias de Palacio de Gobierno.

“Swing” arremete

El que Máximo San Román, exasesor de Pedro Pablo Kuczynski, haya negado conocer a Richard Cisneros fue oportunidad para que este salte de nuevo a la palestra. En entrevista a Panorama, “Swing” aseguró que asesoró al empresario San Román, y que tiene correos electrónicos que lo así lo prueban. ¿Ahora?

Hasta con llanto

No contento con esto, el cuestionado artista agregó que el hombre de negocios lo buscó luego de que PPK cesara su asesoría. “Él me vino a buscar a mi casa llorando, triste, porque su amigo lo había traicionado”, relató.

Apuntan a gastos de instalación

Ante las numerosas críticas por los gastos de instalación en el Congreso, Daniel Urresti (Podemos) presentó un proyecto de resolución legislativa para eliminar dicho cobro, al menos en el caso de los parlamentarios de Lima y Callao. ¿Otorongo comerá otorongo esta vez?

Hay ropa tendida

No obstante, la iniciativa de Urresti ‘choca’ con la postura de Cecilia García, su compañera de bancada y representante por Lima, quien no solo cobró el concepto, sino que también sentenció que no devolverá un sol. Las pullas bajo la tienda de Podemos no cesan.

Se recupera

El exministro Óscar Ugarte, gerente de Operaciones de Essalud, se recupera del COVID-19 y se encuentra ya en su casa. El médico relató que bajó 10 kilos y que se contagió al relajar las medidas de prevención en Iquitos. Le deseamos completa mejoría.