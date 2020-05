Road show

Daniel Salaverry tuvo un despliegue mediático en los últimos días orientado a colocarse en la palestra y no dar mucha ventaja ante su intención de ser candidato a la presidencia el 2021. La carrera asoma y expresidente del Congreso tomó rápida nota de la encuesta que coloca a George Forsyth en el primer lugar.

A la yugular

Quizá ante los resultados de la encuesta de Ipsos de esta semana, Salaverry recordó -sin mencionar nombres- que los alcaldes tienen mucha responsabilidad en el incrementos de los casos de la COVID-19 en los mercados. ¿Qué han hecho ellos por impedir esa proliferación?, se preguntó. Forsyth tiene la palabra.

El oficialista

En el segundo lugar de la encuesta se ubicó a Salvador del Solar, que por ahora está desaparecido que será candidato presidencial sí o sí. Según supo Chiquitas, será el aspirante que será apoyado desde Palacio de Gobierno. Vamos a ver si le conviene, tal como viene Vizcarra y sus errores con el coronavirus.

Zona de peligro

El más evidente que está en carrera a Palacio es, sin duda, Daniel Urresti. No quiere inmunidad, no quiere sueldo y nada que pueda afectar sus aspiraciones. No duda en apostar por el populismo y por eso tiene toda la intención de tumbarse el sistema de las AFP. Todo un peligro.

El virus va en micro

Maguiña cree que los mercados han empezado a ser controlados, así que el principal punto de contagio podría pasar a ser el transporte público. Por ello, plantea que viaje un militar en las unidades grandes para que se encarguen de limitar el aforo.

Derecho de admisión

Según las nuevas medidas contra el COVID-19 para personal que labore en el Despacho Presidencial, toda persona que ingrese allí desinfectará su calzado y manos. Además, portará obligatoriamente mascarilla y, en caso requerido, guantes. También deberán respetar el distanciamiento de 1.5 metros.

Extensión

La Procuraduría del Callao ha pedido a la Fiscalía que se amplíe la investigación a Alberto Beingolea por las asesorías al gobierno regional del Callao. Plantea que las pesquisas no solo sean por colusión sino por negociación incompatible.

Excesos

El exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari,, seguirá en prisión preventiva al perder la apelación que presentó para que se anule la ampliación de 12 meses que el juez Víctor Zúñiga le otorgó ante el pedido del Ministerio Público. Ahora seguirá en Ancón I pese a que aún no se demuestra si es culpable.