Se perfila

A juzgar por las declaraciones de Daniel Urresti en redes sociales se puede inferir que Podemos Perú va camino a consolidarse como la nueva bancada oficialista. Reniega de las interrogantes hechas a Martín Vizcarra sobre los gastos de alimentación en Palacio y da por descontado su voto por la confianza al gabinete. Los “moraditos” ya tienen competencia.

Duro y suave

El “apepista” César Combina destacó lo que parece ser una práctica política que se repite en Urresti: duro para la tribuna y suave con el Gobierno. Le sugirió a su colega otorgar la confianza solo si el jefe del gabinete se compromete a reconocer y enmendar errores. Veremos si Zeballos hace un mea culpa.

Desesperado

El dramático llamado para que la gente no visite el distrito de La Victoria hecho por su alcalde George Forsyth ante el caótico panorama que se vive en Gamarra por la aglomeración de ambulantes, ha generado controversia. Un mensaje desesperado de una autoridad local que observa cómo la situación se le escapa de control, perciben algunos analistas.

Entre dos fuegos

Es cierto, como dice Forsyth, que cierta gente no entiende y no le importa jugarse riesgos frente a la enfermedad, pero hay también los que no tienen para comer y se la buscan en las calles. En redes sociales hubo quienes destacaron su firmeza, pero otros recordaron que la campaña presidencial está cada vez más cerca.

La lampa se arrebata

Siguiéndole el juego a la bancada de Podemos -que ya había presentado un pedido similar-, el grupo parlamentario de Acción Popular acaba de plantear una moción para declarar la remoción de Elmer Cuba, Rafael Rey y José Chlimper del directorio del BCR.

Sustento sin peso

Hans Troyes, autor de la propuesta, argumenta que los tres directores están vinculados a personalidades políticas investigados por delitos de corrupción y que no cumplieron los requisitos que exige la Constitución para asumir el cargo. Una teoría totalmente absurda.

Sin norte

Lo cierto es que en la bancada acciopopulista cunde el caos. En las últimas semanas han sido presentados hasta cinco proyectos similares proponiendo la suspensión de pagos de servicios públicos y alquileres por la pandemia. Cada congresista se dispara por su propia cuenta.

Llamado al orden

Este desorden legislativo ha sido advertido por la Comisión Política del partido, que ha tomado la decisión de convocar a su bancada para llamarlos al orden e invocarles actuar como un sólido grupo parlamentario con iniciativas coherentes.