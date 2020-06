Larga espera

La elaboración en el Perú de una prueba molecular para la detección del COVID-19 generó no solo aplausos, sino también un aparente interés del Estado. No obstante, el coordinador del equipo desarrollador, Edward Málaga, aseguró que el titular del Salud, Víctor Zamora, todavía no los convoca.

Tono de espera

En diálogo con el portal Útero, el experto de la Universidad Cayetano Heredia sostuvo que pese a la promesa de una reunión por parte del titular del Minsa, “no hay ningún paso, ni para delante ni para atrás”. “He quedado en espera”, agregó. ¿Zamora aún persiste en inclinarse por las pruebas rápidas?

Seriedad

Al respecto, la exprocuradora Katherine Ampuero pidió al Gobierno que cumpla los compromisos pactados con los investigadores y que no se limite a las “reuniones para la foto”. Una dura, pero, a la luz de las evidencias, pertinente exhortación.

El móvil de salida

Hablando de Zamora, el ministro manifestó en una entrevista que la salida de Farid Matuk del Grupo Prospectiva obedeció a una “publicación incorrecta”, en alusión a la apuesta de una caja de cervezas que este hizo sobre la desaceleración de las muertos por el nuevo coronavirus. Sí que se hizo esperar tal respuesta.

¿Y la coherencia?

En notable contraste, el especialista César Cárcamo todavía continúa como parte de Prospectiva, aunque hace casi dos semanas este dijo, en Canal N, que el excedente de muertes en el Perú seguro se debe al COVID-19 y que “le apostaría dinero” a esa conclusión. ¿Lo medirán con la misma vara que a Matuk?

Predicar sin el ejemplo

El titular de Defensa, Walter Martos, reveló que su homólogo de Salud ha propuesto que los protectores faciales transparentes -que cubren ojos, nariz y boca- sean de uso obligatorio después de la cuarentena. “Lo recomendable es que la gente lo use”, refirió el ministro en Canal N. Si así piensa el Gobierno, ¿por qué no hemos visto a ningún integrante del Gabinete con ellos?

Para el transporte

Martos refirió que el Minsa prepararía el protocolo para indicar en qué lugares se deberán usar los protectores faciales, pero adelantó que entre ellos estarían los “vehículos”, en aparente referencia al transporte público, que cada día luce más atestado pese a la epidemia. El control de las autoridades también puede aportar.

Sin dinero

Consultada sobre el tema, una humilde ciudadana afirmó estar de acuerdo –como la gran mayoría– con el eventual nuevo requisito de llevar protectores. No obstante, formuló una oportuna observación: “Money falta”. Ojalá el Gobierno contemple este reparo ciudadano.