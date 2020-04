Apanado

La medida que dispone el tránsito con restricciones para hombres y mujeres durante los días de semana, le ha valido mil y un críticas a Martín Vizcarra en redes sociales, donde se ha desatado toda una tormenta social y hasta ideológica donde no la hay, pues se trata solo de una norma temporal.

Salen con todo

No faltó quienes salieron a exigir respeto a la comunidad LGTBI por no haber sido considerados, otros un pase especial para las mujeres por ser “cuidadoras de la sociedad”, y hasta congresistas que amenazan con no asistir hoy al pleno, pues las mujeres no pueden salir los viernes, según el cronograma presidencial. ¡Serenidad y ecuanimidad!

Supervisión

No olvidemos que Vizcarra ha sido claro en señalar que el derecho a la identidad de género de personas trans debe ser respetado. Es más, la Defensoría del Pueblo se ha comprometido en supervisar la correcta aplicación de la medida por parte de las de autoridades.

Tibio, tibio

Vicente Zeballos, cual hábil torero, reconoció el “aporte constructivo” de la presidenta del TC, Marianella Ledesma, quien planteó recortar el sueldo de los altos funcionarios públicos para atender la emergencia del COVID-19, pero no respondió si la solicitud será atendida.En evaluaciónEl premier se limitó a decir que la propuesta se encuentra en permanente evaluación y destacó la actitud de desprendimiento de la magistrada, quien minutos antes de la conferencia dijo que su iniciativa es “a manera de ensayo”, y que la pelota está en la cancha del Ejecutivo.

Divididos

La propuesta de Ledesma contaría con el respaldo de su colega Ferrero, vicepresidente del TC, sin embargo el tribuno Espinosa-Saldaña es de la idea de donar un día de sueldo, como lo han hecho otras instituciones del Estado. Lo cierto es que en este caso, para soltar un dinerito, no se necesitan de votos ni de mayoría calificada.

Mesa que más aplauda

La Corte Superior Nacional, que preside Inés Villa Bonilla aún no cumple con poner a disposición la mesa de partes virtual para pedidos de urgencia, lo cual ha puesto trabas para su tramitación y ha obligado a los afectados a recurrir a los hábeas corpus para buscar la variación de su prisión preventiva por riesgo de contraer el coronavirus.

En el sur

Ayer el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general EP César Astudillo, estuvo en Ica, supervisando el trabajo de las tropas de la FAP que han sido enviadas desde Lima para reforzar la seguridad en las calles. Gran trabajo de ellos, que todos reconocemos.