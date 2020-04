A la distancia

¿El gobierno no se quiere acercar a la prensa? Las conferencias en Palacio ya no se realizan con medios en vivo y las preguntas solo se envían por correo o WhatsApp. Peor aún, ayer en el Hospital Naval, Palacio no informó de la actividad a los medios y el único canal que asistió fue Canal 7. Así no.

Mal cambio

Otro tema es que el Minsa ha variado su protocolo de información en relación a los nuevos fallecidos. Antes se emitía un comunicado que detallaba la edad, la prevalencia de enfermedades, el hospital en el que se había dado el deceso, entre otros, pero ahora el canal será la Sala Situacional COVID-19, que solo revela la cifra.

El único

La Defensoría del Pueblo ya ha advertido de la falta de transparencia y de canales de información en relación a la emergencia sanitaria. Walter Gutiérrez sostiene que no todo puede estar supeditado a las conferencias en Palacio y a la palabra del presidente.

Se suma

Sobre este tema, el economista Manuel Romero Caro criticó que en los últimos informes diarios de Vizcarra se sigan omitiendo datos como el número de fallecidos o el total de las muestras realizadas. En este último punto, hay dudas pues se especula que hay problemas en conseguir los reactivos.

Maratónica jornada

La jornada para aprobar el retiro del 25% de las AFP se tornó maratónica en el Congreso. Se suponía que solo iban a hablar los voceros, pero luego se fueron apuntando listas de legisladores para repetir, en muchos casos, los mismos argumentos. Al final, la sesión acabó a las 11 y 10 de la noche.

Invocación

Fuentes de Chiquitas aseguran que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (AP), invocó por la vía interna varias veces a los legisladores para que se inhiban de participar y aprobar de una vez la medida pero no le hacían caso. Tenían el toque de queda encima y seguían hablando.

Rapidito

Aprobada la norma, Diethell Columbus exhortó a Merino de Lama a que envíe “si es posible hoy mismo” el proyecto a Vizcarra para que lo promulgue o lo observe y así acortar el tiempo para que los afiliados puedan empezar sus trámites. Es decir, si hay un rechazo, van a optar por la insistencia.

¿Hasta cuándo?

El Congreso se ha olvidado del caso de Mercedes Aráoz. La vicepresidenta sigue ostentando el cargo hasta que el Parlamento no apruebe su renuncia. Se suponía que iba a ser una prioridad. Por ahora, como ella misma lo ha dicho, no puede ni siquiera trabajar de manera independiente.