Sin “Swing”

El presidente Martín Vizcarra no pudo rehuir al tema de Richard “Swing” durante su presentación de ayer. Pero más allá de la aclaración que hizo sobre sus vínculos con el artista, se refirió con énfasis a una falsa foto en la que él aparecería junto al polémico personaje y a la que la prensa no le ha dado importancia por falta de rigor.

Miente, miente...

Sobre la foto, el mandatario dijo que hay gente que en política sigue aplicando esa vieja practica de “miente, miente y algo queda’”, siempre con la intención de atacar a su rival. Una presentación donde dio la impresión de que más bien se ha convertido en una víctima de las circunstancias.

Le ponen la cruz

Si bien dijo estar de acuerdo en investigar a “Swing”, el legislador Lenin Checco cuestionó que una pesquisa parlamentaria corra a cargo de Edgar Alarcón, pues considera que su colega no presenta las cualidades morales para hacerlo por tener problemas con la justicia. El Frente Amplio se la tiene jurada.

Homenaje

El pleno del Congreso rindió un sentido homenaje a la memoria de Javier Alva Orlandini, fallecido recientemente. No solo se guardó un minuto de silencio, sino que los voceros destacaron su trayectoria política y sus cualidades democráticas.

Soldado

En su intervención, María Céspedes, alertó que su partido, el Frepap, viene perdiendo a militantes a raíz de la pandemia, y que merecen un homenaje. “Muchas organizaciones políticas también están perdiendo a sus líderes, todos ellos reconocidos como soldados desconocidos”, apuntó.

Vizcarrista

“¡Así se habla, presidente Vizcarra! Mano dura y máxima sanción para las clínicas buitre”, escribió Daniel Urresti ayer en Twitter. Ni los pepekausas con Kuczynski, y menos los “moraditos” con Vizcarra reaccionaron con tanta algarabía frente a sus líderes.

Cruza los dedos

El PJ evaluó el pedido de cese de prisión preventiva de Ronald Chafloque, uno de los fiscales involucrados en la trama de tráfico de influencias que hundió a César Villanueva. El riesgo de contagio por COVID-19 es el argumento de fondo. ¿Correrá igual suerte que el expremier, quien logró que el juez le otorgue arresto domiciliario?

No complica

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, sostuvo que la declaración de José Miguel Castro en el marco de su proceso de colaboración, no complica a su patrocinado puesto que la asesoría que brindó Gerardo Sepúlveda para Rutas de Lima fue a través de First Capital, la cual -asegura- no tiene ninguna vinculación con PPK.