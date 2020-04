Divididos

Bajando un poco la tensión en medio de la emergencia sanitaria, el ministro de Salud, Víctor Zamora, confesó ser hincha de Universitario de Deportes y que le cuesta imaginar celebrar un gol de su equipo “sin abrazar a la mancha en el estadio”. En ese aspecto sí que mantiene una abierta discrepancia con Martín Vizcarra, quien es un consabido aliancista.

No será igual

Enseguida lanzó un comentario que ha puesto los pelos de puntos a todos los fanáticos del fútbol, pues aseguró que mientras no se encuentre la vacuna que neutralice el coronavirus, no se celebrarán los goles como antes. ¿Quiere decir que durante un año los partidos se jugarán sin público?

Sin preguntas

Por segundo día consecutivo el presidente Vizcarra no respondió ayer las preguntas de la prensa, hecho que coincide con el mayor salto de los casos de contagio por coronavirus. Hoy se tiene previsto una reunión del gabinete para seguir analizando este incremento.

Todo suma

Ahora que el presidente Vizcarra prácticamente descartó la propuesta de Marianella Ledesma para recortar las remuneraciones de los altos funcionarios, se espera que los magistrados del TC se metan la mano al bolsillo y hagan llegar su donativo voluntario para atender la emergencia por el COVID-19, como el Poder Judicial, la mesa directiva del Congreso. Todo suma.

Peligrosa

Días antes de conocer el temperamento del mandatario sobre la propuesta de la magistrada, el juez supremo Javier Arévalo Vela, la habíacalificado de peligrosa porque podría originar conflictos sociales.

Mucho cuidado

El experto en derecho laboral consideró que decirle al Ejecutivo que a través de un decreto de urgencia tiene la posibilidad de recortar los haberes, este podría hacerlo no solo a los altos funcionarios, sino a todos los servidores públicos y, no solo eso, también autorizar despidos, frenar negociaciones colectivas y todo tipo de beneficio.

Ya hay fecha

Después que Chiquitas se preguntará hace unos días, cuándo se realizará el Pleno para deliberar el caso de la llamada Ley de Equivalencia por las pensiones de militares y policías, voceros del TC informaron que se programará para el 14 de abril, siempre y que no se amplíe la cuarentena.

Justificación

Los voceros del TC justificaron que dicha demanda no fuera incluida en la agenda del primer pleno virtual, porque se busca cumplir con el anuncio de que la deliberación sea pública. ¿Esto quiere decir que la deliberación de los tres procesos de inconstitucionalidad programados para mañana, no será pública o no será transmitida como en ocasiones anteriores?