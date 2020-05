Reglas en debate

Los portavoces de las bancadas parlamentarias se reunirán hoy para discutir las reglas de juego de la primera sesión virtual del pleno convocada para mañana, que tiene entre uno de sus puntos pendientes la conformación de una comisión encargada de estudiar la reforma integral del sistema de pensiones.

En agenda

El Congreso también verá la autógrafa de la ley observada por el presidente Martín Vizcarra referida a la suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia y la renuncia a la vicepresidencia de la República de Mercedes Aráoz, quien hace poco dijo estar dispuesta a tomarse un cafecito con el mandatario.

No la suelta

Con la ironía que le caracteriza, el legislador Daniel Urresti adelantó que la aún vicepresidenta sería investigada apenas sea aceptada su dimisión. “¡Adiós Mechita! y pronto ¡Bienvenida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Buen gesto

Precisamente, en un reciente diálogo que sostuvo con CNN en Español, Aráoz demostró que más allá de sus discrepancias con Vizcarra, están por encima otros intereses que empiezan por el apoyo a las medidas del Gobierno para controlar la pandemia.

Tambalea

Eso sí, Aráoz tambaleó cuando el entrevistador -con escaso conocimiento de nuestra coyuntura- le preguntó, en su condición de vicepresidenta en funciones, sobre las críticas a la cifra de muertos que “su gobierno” estaría maquillando por el COVID-19. Una interrogante que no se la esperaba.

Sin rencores

Aráoz se vio obligada a precisar que ella no hablaba a nombre de la gestión de Vizcarra, a pesar de que el Congreso todavía no se pronuncia sobre su renuncia al cargo. Más allá de todo lo sucedido tras la disolución del Parlamento, aseguró no guardar hacia el presidente ningún resentimiento.

Cocinan proyecto

La bancada de Alianza por el Progreso, presentó un proyecto mediante el cual propone la devolución excepcional de aportes a los trabajadores afiliados a la ONP (que no estén gozando de una pensión). La suma correspondería a 5 meses de aportes siempre que no excedan las 2 UIT.

En cuestión

Al interior de Fuerza Popular creen que el congresista Carlos Mesía, dada su trayectoria en el campo del derecho, debería presidir la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero sus detractores le cuestionan el hecho de haber sido abogado de Pedro Chávarry. Estaremos atento a lo que decida la bancada “naranja”.