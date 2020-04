Se sienten pasos

En tres o cuatro días se conocerá si el Gobierno ampliará la cuarentena programada hasta el domingo 12, un asunto que se ha convertido en toda una incógnita hasta el momento. Pese a que el Ejecutivo se ha mostrado cauteloso, lo más probable es que continúe el toque de queda en las regiones del norte país.

Marca la línea

Un curioso comunicado emitió la Municipalidad Distrital de Moche ante el riesgo de contraer el coronavirus en la región liberteña. Con frontal sinceridad, los funcionarios de la comuna invocan a tomar rigurosa distancia nada menos que de los “amantes”.

Sin contacto

Una de las reglas que destaca la directiva distrital es la siguiente: “Se acabó el contacto, si hubiese, con los amantes, porque en sí no sabes con quién se reunió anteriormente”. La comuna remata su recomendación alertando que el mundo ya cambió, “y si no cambias tú, pues ya no es culpa del Estado”. Un mensaje es claro y directo.

Apuntan a AFP

Luego que el Ejecutivo anunciara la necesidad de hacer reajustes al sistema privado de pensiones, en el Congreso han empezado a llover propuestas en ese sentido. APP y Frepap, por ejemplo, proponen crear una comisión especial para que elabore un proyecto de reforma. La intención es buena, pero su aprobación tomará tiempo.

Ali pelea solo

La pintoresca iniciativa para sancionar con pena de muerte a los expresidentes de la República y congresistas que hayan cometido delitos de corrupción fue formalizada por la bancada de UPP a través del legislador Jim Ali Mamani, un fiel seguidor del condenado Antauro Humala. Es muy probable que su proyecto muera en el archivo.

Nada sutil

El congresista Daniel Urresti (PP) pidió al presidente Martín Vizcarra dejar de lado las sutileza y llamar por su nombre al “toque de queda”, antes que referirse a él como “aislamiento obligatorio”, ya que -asegura- nadie hace caso a la medida y resulta urgente que la gente entienda que su vida corre peligro cuando sale a la calle en cuarentena.

Sombrío panorama

Merino de Lama, presidente del Congreso, advirtió que su natal Tumbes la pasa mal pues hay 29 infectados con coronavirus y que no se hacen esfuerzos para llevar un crematorio a la región. Eso sí que resulta peligroso considerando la escalada de la crisis sanitaria en el norte a causa del coronavirus.