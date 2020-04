Eventual escenario

Hace una semana el mandatario Martín Vizcarra negó tener síntomas del coronavirus, pero ¿qué sucedería si cae preso de la enfermedad? De acuerdo al constitucionalista Omar Cairo, en este eventual escenario le correspondería a Mercedes Aráoz asumir la presidencia.

El factor Aráoz

Con razón, recuerda que hasta la fecha el Congreso no acepta su renuncia a la vicepresidencia de la República, y según la Constitución, si el mandatario enferma y es internado, el pleno puede declarar su “incapacidad temporal”, por lo que Aráoz tendría el derecho de asumir el máximo cargo.

¿Y la renuncia?

Cairo no descarta que ella acepte el reto, con lo cual estaría investida de máximos poderes que le permitirían incluso cambiar ministros, hecho que en una situación de emergencia como la que vivimos, sería un serio riesgo.

“Por eso el Congreso debe aceptarle ya su renuncia, porque sino puede producirse una crisis terrible”, alertó en diálogo con esta sección.

La Carta manda

¿Y el premier Vicente Zeballos podría tomar la posta? Solo en el caso que no exista vicepresidente en funciones. ¿Y el titular del Congreso? Solo lo haría cuando hay incapacidad permanente del mandatario, mas no temporal. En estos casos, la Constitución no deja margen a muchas interpretaciones.

Angelitos

No solo Alejandro Toledo se encuentra sometido a una rigurosa cuarentena en Estados Unidos, sino también el ex juez supremo César Hinostroza, quien espera en España -libre con restricciones-, mientras se defina su extradición.

Control suspendido

Nos cuentan que “el hermanito” solo tiene autorización para realizar compras, pero ya no acude a firmar su control, porque han cerrado las instituciones judiciales hasta fines de abril. ¿Acaso la Virgen de las Mercedes escuchó sus rezos?

Cambio de guardia

Las recientes renuncias y designaciones en el INABIF en pleno estado de emergencia, invitan a preguntarse por la situación de la población vulnerable que atiende niños y adultos en riesgo o abandono, además de discapacitados y familias más necesitadas.

Ojo a las cifras

Debemos asumir que el Ministerio de la Mujer está echando mano a sus mejores cuadros y recursos para no descuidar a tan importante sector. Con 3 millares de albergados y miles de atendidos, el INABIF bien merece ser conducido por personas competentes y sensibles. ¿Será así?