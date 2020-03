No tiene corona

El coronavirus no lo es todo. Alianza para el Progreso anunció que citará a la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, una vez instalado el nuevo el Congreso, para que explique las medidas que viene adoptando frente al caso de los niños contaminados con plomo en la sangre en Cerro de Pasco.

Comisiones

Los apepistas,además de buscar presidir la Comisión de Salud, ya se han asegurado con dirigir los grupos de trabajo de Presupuesto y Constitución, este último estará al mando de Omar Chehade.

Reacomodos

La Junta Preparatoria del Congreso decidió ayer no anteponer como requisito para la juramentación de los nuevos congresistas la presentación de la declaración jurada de intereses. Ha trascendido que los que la han presentado no pasan de diez.

Se la tienen jurada

A Luciana León se le ha visto muy desencajada, aparentemente, por los serios problemas judiciales que enfrenta. Peor aún si el Congreso que se instala el lunes ha ofrecido acelerar su levantamiento de inmunidad. Ese proceso podría batir un récord y ser el más rápido de la historia.

La pasa mal

A otro al que se le ve muy afectado es al exministro de Economía Luis Miguel Castilla. Al exfuncionario se le vino la noche al tener que dejar su trabajo en el BID, en Estados Unidos, en diciembre del año pasado cuando el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena dictaminó en su contra seis meses de impedimento de salida.

Sindicado

Según un colaborador, Castilla sabía que para Ollanta y Nadine el proyecto Gasoducto Sur Peruano no solo era una prioridad, sino que estaba direccionado a favor de Odebrecht. Lo que aún no se logra descubrir es cuál fue el beneficio particular obtenido por el MEF. ¿Hubo coima? ¿Dinero de por medio? ¿Dónde está la corrupción?

¿La libra?

Otra que la debe estar pasando mal es Nadine Heredia, ad portas de volver a prisión con el pedido de la fiscal Mori por el GSP. Su caso, y el de Castilla y Mayorga, está en manos de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, que hace unos días no aceptó la prisión preventiva de Yehude Simon. ¿Buen augurio?

Dos enfoques

Existe la percepción de que los jueces del sistema anticorrupción son más garantistas que los que se quedaron solo en el caso Lava Jato. Un gran ejemplo de ello es Richard Concepción Carhuancho que no ha negado ningún pedido de prisión preventiva y se convirtió en una mesa de partes de la Fiscalía.