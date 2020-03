Taxi de la discordia

Un cortocircuito se produjo en el gabinete Zeballos ante la posibilidad de que los taxis por aplicativos puedan circular durante el aislamiento por el coronavirus. Carlos Lozada (MTC) considera que no están autorizados y Fernando Castañeda (Justicia) sostiene que sí pueden brindar servicio de transporte.

Blanco y negro

Para Castañeda, el taxi por aplicativo es una especie de transporte básico, “y mientras no haya aglomeración, no hay ningún problema”. En cambio, Lozada fue claro en señalar que se trata de vehículos particulares que no están autorizados ni regulados. La falta se sintonía es evidente.

Criterios diferentes

Otro tema que nos dejó algo confundidos fueron las medidas sobre las labores en campamentos mineros. El premier Zeballos aseguró ayer que no se iban a detener, sin embargo, la titular de Confiep, María León, opinó que sería impensable que paren durante 15 días porque ello paralizaría la producción. Ojalá a estas alturas ya se hayan alineado los criterios.

Cerrado

Controversia ha generado la decisión del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de La Barra, de dictar el cierre de la fronteras de su distrito, pese a que el Gobierno decretó medidas nacionales. Consultado sobre el tema, el presidente Vizcarra evitó caer en enfrentamientos.

¿Abuso?

El constitucionalista Luciano López sugirió a la Fiscalía iniciar una investigación por abuso de autoridad y usurpación de funciones al burgomaestre, pues advierte que el artículo 11 del DS 044-2020-PCM, que declara la emergencia, señala que gobiernos regionales y locales “contribuyen”, mas no se arrogan atribuciones que no tienen ni entorpecen labores.

Fin de los chistosos

Los “bromistas y chistosos” tienen las horas contadas, pues las centrales telefónicas que atienden la emergencia sanitaria comunicarán al MTC qué personas hacen uso irresponsable de este servicio, y, de paso, su línea será suspendida por 30 días. Una atinada medida la del ministro Lozada.

Cuestión de estilos

No faltaron los peculiares detalles al momento de la juramentación de nuestros nuevos congresistas. El “frentista” Fernández Chacón lo hizo con el puño izquierdo en alto, Mónica Saavedra en honor a sus hijos, y María Bartolo por los etnocaceristas.

Una tradición

Eso sí, la ceremonia en el Congreso se inició con algo de retraso, algo que parece ya una tradición copiada de la recordada Hora Cabana. La jura debía iniciar a las 5 de la tarde, pero esta recién empezó 40 minutos después.