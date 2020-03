Sin síntomas

El presidente Martín Vizcarra confesó que hasta la fecha no ha sido necesario que se someta a la prueba para descartar el COVID-19 debido a que no ha presentado ninguno de los síntomas de la enfermedad; sin embargo adelantó que si los tuviera, no dudaría en hacerlo.

Cumple la tarea

Asegura que respeta las indicaciones del Minsa y que mantiene la distancia social en todas sus compromisos. “Una vez que tengo una reunión, voy a mi oficina y cumplo con el lavado de manos... no salgo de Palacio para otra actividad que no sea la estrictamente necesaria”, aseguró muy aplicado.

Luz verde

Pedro Cateriano, uno de los vizcarristas más acérrimos, salió ayer a bajarle la llanta a Ernesto Bustamante, el científico que explicó la diferencia entre la prueba molecular y la rápida para diagnosticar el coronavirus, poniendo en aprietos al Gobierno. El expremier lo acusó de “fujiaprista” y demostró que solo él tiene luz verde para politizar el tema.

Pompeyo erupciona

Quien acaba de salir del anonimato político es el congresista Orestes Pompeyo Sánchez, al proponer un proyecto de ley para declarar el Día Nacional de la Oración el tercer domingo de abril de todos los años, en medio del embate del COVID-19.

Biblia en mano

El legislador de la bancada de Podemos es un pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú que durante uno de los debates electorales organizados en enero por el JNE se arrodilló con su biblia en la mano pidiendo el voto del electorado. ¡Cuidado con los figuretismos políticos!

Mensaje

Debido a su desacuerdo por la sesión plenaria presencial, el legislador Alberto de Belaunde adelantó ayer en RPP que no acudirá a la plenaria programada para hoy, en la que se otorgará facultades al Ejecutivo, porque al hacerlo transmitiría un mensaje irresponsable hacia la población por el riesgo de contraer el virus.

Invocación

Su colega Zenaida Solís, dijo entender la posición de su colega de bancada, y aunque reveló que se ha dejado en libertad a los miembros del grupo para tomar una decisión individual al respecto, recordó la invocación de su vocero Sagasti: “Por favor, tenemos que ir una sola vez”, hasta que se revierta la crisis sanitaria.

Sesiones virtuales

Solís resaltó que la intención de los legisladores, además de dar luz verde a las facultades, es aprobar hoy una norma que formalice las sesiones virtuales en el Congreso. Lo curioso es que una de las tres iniciativas presentadas es de autoría de De Belaunde, quien no acudiría hoy al pleno... a menos que cambie de opinión.