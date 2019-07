Síguenos en Facebook

Expectativa

Aún hay dudas sobre si la audiencia de hoy, en la que se definirá como afronta Alejandro Toledo su proceso de extradición, será pública o privada. Hay dos versiones: Será pública o el juez lo decide en el momento. Si todo queda en manos del juez Thomas S. Hixson, ojalá pueda permitir el acceso de la prensa.

Sin celulares

En caso de ser pública, no obstante, nadie podrá informar al momento sobre lo que allí acontezca. La justicia de EE.UU. no permite el acceso de ningún medio electrónico a ese tipo de audiencias y se han visto casos en que los periodistas salen disparados a informar apenas termina.

Toman distancia

La expectativa del caso Toledo es general y ya casi no tiene defensores, salvo sus abogados. Es elocuente el silencio de algunos de sus más fieles, como Marcial Ayaipoma, Doris Sánchez, Carmen Omonte o Rennán Espinoza. Otros como Luis Thais o Luis Solari sí lo critican abiertamente.

No lo quieren

A propósito, el abogado de Toledo, Roberto Su, cuestionó que la Fiscalía haya citado a David Waisman por el caso Odebrecht y calificó al exvicepresidente como un “enemigo público” del líder chakano. Según Su, Waisman -que deberá declarar el 27 de agosto- no sabe nada, porque no ha tenido ninguna participación en los hechos. ¿Y si sabe algo?

¿Sabe inglés?

El abogado y excongresista Martín Belaunde Moreyra, luego de enterarse que Rafael Vela Barba viajó a Estados Unidos para la audiencia de Toledo, se preguntó si lee o habla el inglés pues, de lo contrario, tendrá que usar el traductor simultáneo y su presencia va a ser de poca utilidad. Buena observación.

Últimas cartas

El Poder Judicial dejó al voto el recurso de tutela de derechos que interpuso Susana Villarán para revertir la prisión preventiva en su contra. La exalcaldesa de Lima tiene ya 2 meses y 4 días en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos y todo indica que se le viene otro revés judicial.

Pierde Figari

Otro que la pasa mal es Pier Figari. La Segunda Sala Penal de Apelaciones, que preside César Sahuanay, declaró infundada la apelación para el cese de su prisión preventiva. El exasesor de Keiko Fujimori seguirá por ahora en el penal Ancón II.

Así no

Muy claramente ayer, en la Comisión de Constitución, el exvicepresidente Francisco Tudela explicó que la alternancia y paridad de género introduce un elemento de injusticia en las primarias de los partidos. No se elegirá a aquellos por los que votó el grupo político y la ubicación no tendrá correlato con las adhesiones obtenidas. En otras palabras, la lista no será democrática.