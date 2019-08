Síguenos en Facebook

La hora de Yesenia

Yesenia Ponce no pensó tener todos los reflectores sobre sí ante su imprevista incorporación a la bancada de Peruanos por el Kambio. Ayer, un documento en el que la exfujimorista supuestamente reconocía ante la Fiscalía pagos ilícitos por obras en la gestión de Martín Vizcarra en el MTC fue desmentido por esta.

¿Fakenews?

El documento fue hecho público por ATV, pero Ponce dijo que se trataba de información falsa y sin contrastar, y con una serie de errores tipográficos y de autenticidad evidentes, como la ausencia de firmas y sellos. En la Fiscalía no se pronunciaron, aunque todo indica que se trataba de un papel apócrifo.

Se puso brava

Envalentonada, Ponce le pidió al referido canal no solo la rectificación inmediata, sino disculpas públicas; ya que, de lo contrario, iniciará las acciones legales correspondientes. Dejó entrever que todo se debía al inesperado “suceso” político que fue su ingreso a la bancada oficialista.

Nadie lo entiende

El problema con Yesenia Ponce no es solo de ella, sino de la bancada oficialista y del Gobierno. No se puede tener como bandera la lucha contra la corrupción, pretender ser un Gobierno símbolo de integridad, ser crítico del fujimorismo y jalarse al primer ex “naranja” cuestionado para tenerlo en tus filas. Una incoherencia total del vizcarrismo.

Preguntas

No son pocos los que opinan que al jalarse a Yesenia Ponce a PPK es peor el remedio que la enfermedad. ¿Quién tomó la decisión? ¿No se comunicó el Gobierno con la bancada? ¿No evaluaron el impacto nocivo que tendría? ¿No era mejor desaparecer como bancada? El vocero Clemente Flores tiene mucho que responder.

Agarra esa Flor

Así como un día antes lo hizo Salvador del Solar, la ministra de Educación, Flor Pablo, criticó la designación de Tamar Arimborgo en la presidencia de la Comisión de Educación. “Yo espero que en su condición ahora de presidenta no piense solamente en sus propias creencias”, señaló. Pidió que se ponga del lado de los estudiantes y de una educación igualitaria.

Fuera de lista

Según el exministro de Educación Idel Vexler, el informe de la Comisión de Educación presidida por Milagros Salazar respecto de las fallas en los textos escolares no lo encontró responsable de dichos yerros, fundamentalmente vinculados a temas de enfoque de género. Valga la aclaración.

Sin Valentino

El Inpe decidió separar a Antauro Humala de su perro Valentino. Lo escandaloso no es que los distancie, sino que haya permitido hasta el 14 de agosto que el etnocacerista tenga una mascota en el penal Virgen de la Merced. No puede haber reclusos que crean que la cárcel es su chacra.