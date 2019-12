No te pierdas las Chiquitas de hoy, 17 de diciembre del 2019

Sospechas

Resulta sospechosa la permanencia en el MTC, que dirige Edmer Trujillo, de tres funcionarios a los que la Contraloría acusa de presuntas irregularidades por la construcción del Hospital Regional de Moquegua. En esa época, Martín Vizcarra era presidente regional.

Moqueguanos

En ese contexto, no son pocos los que han reaccionado frente a este caso. A juicio de Milagros Salazar, el Gobierno se ha llenado de puros moqueguanos, lo que para ella demuestra que alguien está llevando a sus amigos a determinados puestos, a pesar de no contar con el perfil requerido para trabajar en carteras ministeriales. Está clara la alusión a Palacio.

Suerte navideña

Desde el punto de vista del analista Fernando Tuesta, el presidente Martín Vizcarra debe estar "agradecido" de que el escándalo de Edmer Trujillo saliera durante el mes de diciembre y no haya dañado tanto su imagen, por lo que considera este hecho como "una suerte navideña".

Videito explosivo

Un video colgado en sus redes sociales por Solidaridad Nacional en el que aparecen candidatos al Congreso de izquierda junto a imágenes de grupos terroristas ha hecho saltar hasta el techo a políticos de todos los sectores que han expresado su pública indignación y protesta.

En evaluación

Se espera que el Tribunal de Honor del Pacto Ético, evalúe hoy el contenido del video difundido por el equipo "solidario", en el que aparecen no solo políticos como Marco Arana, Marisa Glave, Gino Costa y Verónika Mendoza, sino también el presidente Martín Vizcarra.

Se echa flores

Como pocas veces, el titular del PJ, José Luis Lecaros, se echó flores por el resultado de una reciente encuesta que favorece a su institución y resaltó la percepción favorable de la ciudadanía. En noviembre, dijo ayer en Tacna, llegaron a un 35% de aceptación, lo que consideró un "récord histórico". Ojalá se pronuncie también cuando los índices le sean adversos.

Solo temblores

Fuentes del JEE de Lima Centro aseguran que aún no toman una decisión sobre una eventual exclusión del candidato Juan Sheput. Se le cuestiona por no consignar una denuncia en su hoja de vida, pero ella data del 2004 y habría sido archivada, por lo que el proceso no está en curso.

Tiempos en juego

Ojo con lo que estima el experto en Gestión Parlamentaria, César Delgado-Guembes. Según él, la instalación y funcionamiento del nuevo Congreso se haría entre la tercera y cuarta semana de marzo de 2020, y no el 1 de ese mes, como lo establece su Reglamento. Todo dependerá, dijo, del tiempo en que el JNE concluya el proceso de escrutinio.