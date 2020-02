No pasa nada

Para la ministra Montenegro no existe ninguna crisis tras los recientes cambios en el gabinete y agrega que una prueba de ello es que los proyectos siguen su curso. Bajo la lógica montenegrina, podríamos decir que el Perú no solo es un país de violadores, sino de ministros renunciantes, por lo que aquí no pasa nada.

Sin correa

Haciendo gala de poca correa, se refirió a la reunión del exministro de Energía con representantes de Odebrecht, aunque no con agrado. Al ser consultada por qué no se comunicó sobre la cita, hizo una mueca y, como la Mujer Maravilla, dio la vuelta y se retiró dejando colgada a la prensa.

Las cuentas claras

A través de una misiva, las mujeres militantes del Partido Aprista pidieron a los “compañeros” Mauricio Mulder, Elías Rodríguez y Benigno Chirinos que rindan cuentas de la farmacia y clínica dental, además de los ingresos obtenidos por los alquileres de otros locales.

Seria denuncia

Es más, manifiestan su repudio a las amenazas y actos de agresión que vienen cometiendo los seguidores de los citados dirigentes contra los apristas que exigen el cumplimiento de la ley y el respeto de la doctrina hayista. Seria denuncia contra los que aún tienen el control del partido.

Apoya el paredón

Posemoscrowte Chagua, “upepista” acérrimo, dijo que estaría dispuesto a apoyar la propuesta para fusilar al expresidente Ollanta Humala por presuntos actos de corrupción, y que Antauro Humala tampoco tendría reparo en ello. Sin duda, la corriente antaurista sigue firme en la bancada de UPP.

Arbitraje

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, espera que el arbitraje que ha interpuesto al Gobierno de Perú para recuperar su inversión en el Gasoducto Peruano del Sur (GSP) esté terminado a finales de 2022. La firma española fijó en 1.980 millones de dólares el valor de la demanda.

Recurre al Papa

Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori que purga prisión preventiva, envió una carta al Papa Francisco, en la que da a conocer el supuesto abuso legal al que ha sido sometido. Asegura que el órgano de control de constitucionalidad del país ya ordenó la libertad de la principal investigada de su caso.

Justicia divina

Sostiene en su carta que la prisión preventiva se ha convertido en una herramienta de persecución y asegura que está en la cárcel solo por ser amigo de Keiko Fujimori y asesor de una organización política de la oposición, por lo que a falta de justicia, recurre a la Iglesia para que interponga sus buenos oficios. Veremos si el de arriba lo escucha.