No te pierdas las Chiquitas de hoy, 19 de octubre del 2019

¿Y la prohibición?

Aunque el último miércoles, el ministro del Interior, Carlos Morán, advirtió que a Palacio Legislativo solo ingresarían los titulares de la Comisión Permanente, en el hemiciclo estuvo el accesitario Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), quien aparentemente no tuvo ningún problema para entrar. "Brilló" por su presencia.

Queja "naranja"

Y es que para la última sesión del 4 de octubre, la Policía le cerró el paso a las también suplentes Milagros Takayama y Tamar Arimborgo. Por ello, el fujimorista Luis Galarreta alzó su voz de protesta y sostuvo que quienes tienen opiniones diferentes a la izquierda "fueron impedidos".

Se "desinvitaron"

Ante el reclamo, el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, replicó que él citó a "titulares y accesitarios", sin distinciones. Todo indica que la represión de la última sesión, y quizá también el deplorable episodio del "conazo" a Carlos Tubino, disuadió a la "mayoría".

Cuasiinterpelación

Ante esta situación, Héctor Becerril cuestionó a Morán por el anuncio de prohibir el ingreso de los suplentes. Al no poder invocar el instrumento de la interpelación, el exvocero "naranja" demandó a Olaechea que el procurador denuncie al ministro. ¿Podrá hacerlo tras la disolución?

"Tururú"

Gladys Andrade (Fuerza Popular) también denunció ser víctima de un desplante gubernamental. En el hemiciclo relató que la semana pasada recibió a alcaldes de la provincia de Yauyos y que remitió información sobre proyectos atrasados al MEF. No obtuvo ninguna respuesta.

Sin derecho

Andrade no se conformó con el silencio y contactó al coordinador parlamentario de ese portafolio. A decir de la exlegisladora, este le contestó que “ya no era congresista y que, por lo tanto, no tiene derecho de mandar un documento al MEF”.

Resocialización

Antauro Humala presentó un hábeas corpus en contra de su traslado a Ancón II, bajo el argumento de que se lesionaron sus derechos de “resocialización, reeducación y rehabilitación”. Al parecer, la reforma de la Constitución no era la única que perseguía, también la propia.

Sin garantías

A pedido del fiscal supremo Pablo Sánchez, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria reprogramó la audiencia de impedimento de salida para el fiscal supremo Tomás Gálvez. Arguyó "circunstancias internas que generaron incertidumbre", en alusión al intento por sacarlo del caso en la Junta de Fiscales Supremos.

Rejas cerradas

El mismo colegiado desestimó ayer el pedido de cese de prisión preventiva de los empresarios Gonzalo Monteverde Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, investigados por lavado de activos en el caso Odebrecht.