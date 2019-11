No te pierdas las Chiquitas de hoy, 22 de noviembre del 2019

¿Mal menor?

La excongresista Luz Salgado salió a defender la carta que Kiara, la hija de Keiko, le envió a su madre recluida en el Penal Anexo de Santa Mónica. "Es una niña muy inteligente, no me extraña que haya escrito esa carta, hace tiempo contiene sus sentimientos", dijo la fujimorista a través de sus redes sociales.

Uso y abuso

Según Salgado, la pequeña Kiara, de apenas 11 años, "tiene todo el derecho de expresarse. Acaso muchos no abogan por los derechos de los niños y ¿ahora critican?". El tema, creemos desde aquí, es la exposición pública y la exposición en temas de índole político de menores de edad por parte de sus propios padres. Un error.

Para la foto

A propósito, dos candidatos al Congreso presentaron ayer igual número de denuncias contra Keiko Fujimori y Dionisio Romero en la Fiscalía. Miguel Ángel Ferreyra (APP) acusó a ambos por lavado de activos y Julio Arbizú (Juntos por el Perú) lo hizo por corrupción de funcionarios.

Así no

El tema con las denuncias de candidatos al Congreso a personajes como Keiko Fujimori es que tienen un claro trasfondo político y, en el fondo, lo que buscan es la fácil obtención de votos antifujimoristas. El elector debería sacar sus conclusiones en estos casos.

La verdad de la milanesa

Rosa Bartra aludió ayer a las razones por las que no se le permitió postular por Fuerza Popular y dijo que no cree que su no inclusión se haya debido a su actitud en la Comisión de Constitución. La verdad es que la fujimorista desoyó las órdenes que venían desde el Penal Anexo de bajarle el tono a la confrontación con el régimen de Vizcarra.

Impresiones

En una lucha contra el tiempo, la ONPE esperará hasta que el diseño de la cédula de sufragio se oficialice para empezar su impresión, que sería a partir de la tercera semana de diciembre. Serán 24 millones de cédulas con opciones para votar por un partido y dos legisladores con opción preferencial.

Para no olvidar

Muy piola ha pasado Vicente Zeballos ahora que critica tanto la corrupción en algunos partidos. El Premier, no hay que olvidarlo, fue elegido congresista en 2011 de la mano de Solidaridad de Luis Castañeda Lossio por la región Moquegua. ¿Y qué dirá ahora de las acusaciones a ese partido por las coimas de las empresas brasileñas?

Agua en la boca

El polvorín de las protestas sociales llegó a Colombia, y a la izquierda peruana se le hace agua la boca para que esta escalada sudamericana aterrice en el Perú. Verónika, Cerrón, Goyo Santos y otros se preguntan '¿Y el Perú pa' cuándo?'. No saben que el escenario aquí se presenta distinto.