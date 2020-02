Se busca vocero

La versión referida a que las conversaciones con el Partido Morado por la Mesa Directiva se frustraron porque no contaban con un vocero, tal como lo ha señalado Acción Popular, no ha encontrado descargo en el grupo de Julio Guzmán. Solo se han limitado ha rodar la idea de que Sagasti cumplirá ese papel en el nuevo Congreso, pero no más.

Se acerca la hora

El magistrado Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, evaluará el próximo lunes 9 de marzo si la acusación fiscal contra Kenji Fujimori cumple con todos los requerimientos. Si no hay observaciones, se pasará al juicio oral. El MP pide 12 años de cárcel para el hermano de la lideresa de FP.

Celular que habla

Del deslacrado del celular del alcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia, sindicado como líder de la organización criminal La Jauría del Sur, dedicada al tráfico ilícito de tierras, se desprende un diálogo de este con Jhony Calagua,quien se presentaba como un personaje influyente del PPC, en el que citan al presidente del partido, Alberto Beingolea.

Galones

Según dicho diálogo, que se encuentra en el requerimiento de prisión preventiva para los involucrados en el caso, Calagua le dice a Delgado que “ya está lo de Beingolea”, en referencia a galones de pintura, tiner acrílico y otros materiales. Una alusión que parece inocua, pero que merece una explicación.

Apunta al Frente

Aída García Naranjo no encontró mejor argumento para justificar la derrota del Nuevo Perú de Verónika Mendoza y su dificultad para posicionarse en la reciente campaña electoral, que echarle prácticamente la culpa al Frente Amplio (FA) de Marco Arana.

Deshojan flores

A juicio de la exministra de Ollanta Humala, mucha gente ha votado por el FA pensando que lo hace por Mendoza, pues la identifica con la flor, el símbolo que representa al partido de Marco Arana y donde la lideresa de Nuevo Perú alguna vez compartió liderazgos ¿Qué opinará de todo esto el cura Arana?

Optimismo

El canciller Gustavo Meza-Cuadra se mostró optimista respecto a la candidatura de Hugo de Zela a la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque reconoció que no es fácil en una región que actualmente está polarizada.

Respaldo

Sostuvo que de los tres aspirantes al cargo, solo uno cuenta con el respaldo de su gobierno y es De Zela el que a su juicio podría generar consenso. Destacó la propuesta del aspirante peruano, quien aboga porque la OEA retome su papel de promotor para la solución de controversias.