No te pierdas las Chiquitas de hoy, 26 de enero del 2020

Consejo de la JNJ

La Junta Nacional de Justicia definió a los integrantes de su Consejo Consultivo. El grupo estará integrado por Jaime de Althaus, Javier de Belaunde, Gonzalo García Núñez, Víctor García Toma, Gorki Gonzáles, Beatriz Merino, Violeta Bermúdez, Gladys Echaíz y Diego García-Sayán. Para todos los gustos.

Una incógnita

Las elecciones de hoy deben ser una de las más impredecibles de los últimos años por las recientes referencias al gran porcentaje de electores que definirá su voto a último momento (más del 50%) ylas cifrasde preferencias por los blancos y nulos que arrojaron, hace una semana,las encuestas.

Responsabilidad

La idea de que todo puede suceder flota en el ambiente, pero bien haría el elector en esforzarse por investigar e informarse sobre las mejores opciones para el país. Después, no salgamos a reclamar que el Congreso es una porquería y que es mejor que se vayan todos. Basta ya de eso.

Encuestas bamba

En redes sociales, a lo largo de ayer, circularon una serie de encuestas, casi todas falsas, y buscando confundir a los electores. El tema vuelve a poner en debate la necesidad de esta prohibición, que muchos consideran absurda e innecesaria.

PPK a las urnas

El único detenido por el caso Odebrecht que hoy podrá ir a votar es Pedro Pablo Kuczynski. PPK solicitó el permiso el 20 de enero al Ministerio Público, pero este no respondió. Por ello, la vía judicial intervino y no encontró razón legal para la prohibición.

Bajo custodia

PPK tiene arresto domiciliario y será conducido a su local de votaciónpor el resguardo policial que tiene a cargo su custodia. Él debe desplazarse hasta el colegio El Olivar, en San Isidro, no muy lejos de su domicilio.

Obsesión

A través de un video subido a las redes sociales, Keiko Fujimori se quejó de la labor del fiscal José Domingo Pérez y señaló que este ha tomado su caso como”una obsesión personal”.

Martes clave

Keiko Fujimori también descartó que se cumplan en su proceso los criterios para una prisión preventiva: Peligro procesal y obstrucción a la justicia. El juez Víctor Zúñiga, como se sabe, emitirá su fallo este martes.

Ni en pintura

Según Keiko, Pérez ha llegado al extremos de involucrar y atacar amiembros del TC porque no le dieron la razón y añadió de este que no ha asistido a las audiencias para no caer en su juego mediático de provocaciones y maltratos. Es, sin duda, su acérrimo enemigo.