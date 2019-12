Golpe al PPC

El PPC es el segundo partido con más candidatos excluidos de la contienda electoral de 2020. Con 13 aspirantes fuera de carrera, solo supera al desconocido Perú Nación, que lidera la lista con 14 defenestrados.

Dos menos

Lo peor es que el PPC ha perdido dos buenas opciones para alcanzar curules en Lima. Una de ellas es Andrea Lanata, sobrina nieta del exsenador pepecista Ernesto Lanata Piaggio. Otro es Gonzalo Elías, hijo menor del exdiputado y exministrode Justicia Elías Laroza.

En las mismas

Verónika Mendoza está de visita proselitista en Puno apoyando a los candidatos de su partido de alquiler Juntos por el Perú. Allí, dijo que hay 700 líderes sindicales perseguidos y se solidarizó con Walter Aduviri, condenado “por solamente defender la tierra y los recursos naturales”. No dijo nada del vandalismo del Aimarazo y de los delitos que merecen la cárcel que enfrenta.

Cifra final

Al final, están habilitados para postular al Congreso 2,331 candidatos de los 3,101 que solicitaron su inscripción. Fueron excluidos 722, de los cuales a 359 se los dejó afuera por omitir información obligatoria en su hoja de vida respecto a bienes, rentas o sentencias penales o civiles.

A la piscina

Susel Paredes virtualmente lanzó su candidatura a la alcaldía deLima para el 2022. La funcionaria de la MLVdijo que le gustaría asumir el reto de Lima. “Los políticos somos ambiciosos”, reconoció al anunciar sus expectativas. ¿Se atreverá a competir con George Forsyth?

Bronca tuitera

Una gran polémica libraron ayer en las redes sociales dos candidatos al Congreso: AlbertoBeingolea (1 por el PPC) y Daniel Mora (3 del Partido Morado) por el tema de la Sunedu. Mora acusó a Beingolea de llegar tarde a las sesiones de la comisión que debatía el temadebido a una alianza con el APRA y el fujimorismo.

Lo dejó morado

El “Burbujón” Beingolea le respondió a Mora que fue un toledista que fue a negociar con Humala para terminar siendo ministro de ese gobierno. Según su versión, el líder chakano le encargó a Mora que converse sobre la cuota que le tocaría a Perú Posible tras su apoyo a Ollanta en las elecciones. “Eres autoritario y mentiroso”, disparó.

Así no

Mora no se quedó atrás y acusó a Beingolea de haberse escondido “como rata” en el pleno para que no se siguiera con la votación de la creación de la Sunedu. El pepecista le respondió que lo que quería era una ley mejor. Por ejemplo, que el superintendente salga por concurso público. El debate es válido pero los adjetivos personales no suman.