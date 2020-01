Llamen a Freud

La audiencia de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori derivóayer en una disputa de alcances psicológicos entre el fiscal José Domingo Pérez y la abogada Giuliana Loza. Fue luego de que ambos, en distintos momentos, solicitaran al juez Víctor Zúñiga Urday que se realicen pericias psiquiátricas por la forma en que se encaraban los ataques.

Para ninguno

El juez Zúñiga Urday optó por lo más salomónico y dijo sobre los pedidos de pericias psiquiátricas que no podía emitir ningún pronunciamiento. “Yo no puedodisponer” eso, señaló el magistrado tratando de no excederse en sus funciones y con una postura inclinada a la imparcialidad. “No tergiversemos esta audiencia (...) Pido por favor dejar zanjada esta situación”, exhortó.

Al CAL

Ante la respuesta del juez, Pérez anunció que acudirá al Colegio de Abogadosde Lima (CAL) para denunciar a Loza. Al referirse al tema de la pericia, sostuvo con seguridad que “yo podría pasar una pericia psicológica, no sé si del otro lado”. Vamos a ver si el CAL, vía su Comisión de Ética, quiere meterse en este espinoso tema.

Ojo, JNJ

En agosto de 2018, el aprista Martín Morocho presentó ante la Odecma del MP un examen pericial psiquiátrico para José Domingo Pérez. Sin duda, el carné político del emisario descalificaba el pedido pero el tema de la idoneidad mental bien podría ser considerado en adelante por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Desaire

El presidente Martín Vizcarra desairó a José Luis Lecaros y no asistió a la ceremonia de lanzamiento del Año Judicial 2020. Siempre en los últimos años se hizo presente la máxima autoridad del Ejecutivo pero todo indica que hay un cortocircuito en esos poderes.

Contrabando

Las irregularidades en materia electoral están a la orden del día y son objeto de una permanente revisión por los jurados locales. Por ejemplo, en el distrito de Huancapi (Ayacucho) un fiscalizador detectó un panel donde aparece una foto del jefe del Estado junto al candidato Mardonio Guillen Canchi, de Perú Nación.

Así no

En junio de 2018, Mardonio Guillen, entonces alcalde de San Juan Bautista (Ayacucho), denunció ante el mandatarioque un funcionario le pidió una coima a fin de que el MEF realice una transferencia a su municipio.Por esa razón visitó Palacio y se tomó una foto con Vizcarra, que es la que usa para su campaña. Atroz.