Bulla por silencio

Los fiscales del Equipo Especial cuestionan a Keiko Fujimori por guardar silencio en el marco de las audiencias por el segundo pedido de prisión preventiva en su contra, lo que a su juicio evidencia la admisión de responsabilidad sobre el manejo supuestamente irregular de dineros.

Pequeño detalle

El abogado Carlos Caro alerta que conforme al principio de no autoincriminación, el silencio de un imputado no puede interpretarse como indicio de responsabilidad.Un pequeño gran detalle que el Equipo Especial parece no tomar en cuenta.

Código habla

El jurista recuerda que en el Código de Procedimientos de 1940 había una norma en ese sentido, pero que fue derogada por inconstitucional, y desde entonces, existe el legítimo derecho al silencio. ¿Lo sabrán Rafael Vela y Domingo Pérez?

Trapitos

Resulta curioso cómo los políticos se sacan los trapitos en Twitter. Gino Costa, candidato a la reelección congresal, se comprometió a fiscalizar en las comisarías la atención de las víctimas de la violencia machista, pero su “amiga” Lourdes Alcorta le recordó que en la Comisión de Defensa nunca abrió la boca y lo tildó de “patético”.

Goyo frito

Una andanada de críticas de grueso calibre recibió Gregorio Santos, exgobernador regional, luego de escribir en redes sociales una broma de pésimo gusto por el Día de los Inocentes, en la que informaba sobre la supuesta muerte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El nivel de la izquierda

Al cajamarquino, aliado político de Verónika Mendoza, le salió el tiro por la culata. Ese tuit, sostuvo Juan Sheput, demuestra “el nivel de estupidez” al que puede llegar la izquierda y de la degradación del comunismo. Nada que agregar.

Humo blanco

Este mediodía se deben conocer los nombres de los elegidos para ser parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ha trascendido que la comisión de selección alista una conferencia de prensa para anunciar la buena nueva.

Dura prueba

De los 29 candidatos que llegaron a la última fase de las pruebas deben quedar 14, entre titulares y suplentes, luego de superar la evaluación de conocimientos, curricular y la entrevista personal. La juramentación se realizará el lunes 6 de enero.

En evaluación

Nos cuentan que en estos últimos días de diciembre se evaluarían en la televisora estatal los contratos del personal que llegó durante la gestión de Hugo Coya, expresidente de IRTP que salió por obra de Petrozzi. También estarían bajo análisis algunos programas de TV.