Nadie se salva

La alusión del ministro Carlos Morán sobre el mal uso del personal policial por parte de la investigada congresista Luciana León, levantó una ola de reacciones en redes sociales donde, a juzgar por las referencias, son pocas las autoridades que se salvan de haberlos usado para “actos serviles”.

Patinada

Quien patinó feo fue Daniel Urresti al difundir por error en Twitter la fotografía de una dama que aparece de espaldas, acompañada por un supuesto efectivo de seguridad que le carga su cartera. El congresista asume que dicha persona se trata de la congresista Martha Chávez.

Hace méritos

No pasó mucho tiempo para que Chávez negara que sea ella la de la foto, refiriéndose al denunciante como “aprendiz de difamador”. “La dama a la que usted, que no es periodista, enfoca por detrás, y quizás hasta acosa, no soy yo”, respondió. Lo cierto es que Urresti ya empezó a hacer méritos para ganarse un proceso en Ética.

Se va de espaldas

Desde Miraflores nos cuentan que el alcalde Luis Molina casi se va de espaldas a enterarse lo poco que paga Larcomar a la municipalidad por el uso del establecimiento de 44 mil 500 metros cuadrados en el acantilado, en comparación a otros locales como Beso Francés, un pequeño espacio junto al puente Villena.

¿Rehabilitado?

Para la congresista de izquierda, Rocío Silva Santisteban, “es posible la rehabilitación” de un joven de 15 años que secuestra, viola y mata a una niña. El monstruo, se pregunta, ¿es él o nosotros como sociedad? A ver cómo le explica esto a los familiares de la asesinada Camilita.

Desconfianza

Sobre este polémico tema, Lourdes Alcorta, integrante de la Comisión Permanente, asegura que un muchacho de 15 años, como al que se le atribuye la muerte de la niña, tiene absoluto control de lo que está bien y mal. Particularmente, dice, no confía en las rehabilitaciones.

Impactado

El fiscal Domingo Pérez dijo sentirse impactado al enterarse de la supuesta intención de Alan García de atentar contra su vida el día en que se suicidó en su domicilio; sin embargo, para Jorge del Castillo esto no es más que un psicosocial creado por Pérez “en pared” con el abogado Noblecilla, “a quien manda fabricar estas versiones”. Seria afirmación.

Golpe a Del Castillo

Pérez criticó la actuación que tuvo el Congreso anterior, en la comisión que presidía Del Castillo, de pretender atribuir responsabilidad a la policía que se encargó de ejecutar la resolución judicial. Al respecto, el aprista respondió que el Parlamento estaba en su derecho de esclarecer las cosas, y que incluso quedan varios cabos sueltos.