Síguenos en Facebook

¿Videíto manda?

Todo un caso el de la sanción al congresista de FP Luis López Vilela por tocamientos indebidos a Paloma Noceda. Al parecer, su suerte estaba echada; además, el video de gestos de confraternidad y saludos que presentó como defensa fue totalmente inapropiado, pues mostró escenas que nada tenían que ver con una presunta situación de agresión sexual a una mujer.

Tiempo fuera

El que se enojó con el video fue Alberto de Belaunde, quien consideró que hasta la música usada era una burla al Congreso. En verdad lo parecía, aunque quizá no haya sido la intención de López Vilela, que no regresará al Congreso hasta junio y permanecerá sin goce de haber.

Oído a la música

La canción que eligieron López Vilela y probablemente sus asesores fue “Somewhere over the rainbow” (En algún lugar sobre el arco iris), una balada escrita para la película El mago de Oz, ganadora del premio Óscar a la mejor canción original y que fue estrenada en 1939. Era un ícono musical, pero ahora más de una no va a querer escucharla. Y con razón.

Proporcionalidad

Fuerza Popular intentó que la votación de sanción a López Vilela sea reconsiderada y planteó una suspensión de 30 días, periodo que Rosa Bartra consideró proporcional a la falta. Sin embargo, fue en vano. Para la próxima será.

Mulder calienta

La pregunta ahora es quién va a asumir la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que era dirigida por López Vilela. Le correspondería al aprista Mauricio Mulder, pero todo va a depender de la recomposición de este grupo de trabajo, que acaba de citar al hermano del presidente Martín Vizcarra.

Candado de la discordia

El vicepresidente Segundo Tapia criticó al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, por haber cambiado el candado de la puerta lateral del Palacio Legislativo, por donde ingresan los miembros de la Mesa Directiva. Calificó de “autoritarismo” esta decisión.

Salida de emergencia

Ante el cambio del candado de la puerta lateral del Congreso por parte de Salaverry, la congresista Yeni Vilcatoma, también integrante de la Mesa Directiva, se las agenció para que dos agentes de seguridad le consiguieran la nueva llave y salir por el lugar que le correspondía.

Antípodas

Mientras Carlos Scull, embajador en el Perú de Juan Guaidó, llegaba al Congreso y era recibido con todos los honores por la mayoría de bancadas, el Frente Amplio estaba más preocupado en la presencia de Hugo Blanco. Tanto fue así que no estuvieron en el momento en que Scull llega al Hemiciclo. Paradojas de la política.