¿Y el uniforme?

Mucho de razón tienen quienes critican la campaña de los mandiles del Midis, por luchar contra un estereotipo usando el mismo estereotipo que se cuestiona. Además, el uniforme de las FF.AA. tiene un referencia simbólica que está protegida por el propio reglamento. ¿Lo sabía Montenegro?

Así no

La polémica está abierta; pero de allí a que congresistas figurettis, artistas y comentaristas en general se la den de abiertos y feministas hay una distancia. Así como un mandil no hace gay a un hombre, colocárselo tampoco te convierte en un emblema de la igualdad de género. A lo que sí te arriesgas es a hacer el ridículo.

Objetivos

Lo que no se puede negar, es que el general de división Manuel Gómez de la Torre, número dos del Ejército, es un oficial de brillante trayectoria, que hasta hace poco estuvo comandando a las tropas en el VRAEM. Es una lástima que se haya visto metido en este lío, que no tendría por qué afectar su carrera.

Alista visita

Susel Paredes, exfuncionaria de la MML y amiga de Susana Villarán, cuestionó a la exalcaldesa; pero dijo que irá a visitarla al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. “Cometió un error. Tiene que pasar por la justicia y si es condenada, lo será. Pero siendo mi amiga, yo voy a ir a verla”, aseveró.

Luz distante

Luz Salgado, desde el 2021, no será parte de la cúpula de Fuerza Popular y dará un paso al costado para no ensombrecer la aparición de nuevos valores en el partido. En realidad, no tendría que hacerlo sola. Carlos Tubino, Héctor Becerril y Martha Chávez también rozan las puertas del retiro y deberían seguir su ejemplo.

Ulla sigue

Ante una serie de especulaciones sobre la salida de la ministra de Cultura, Ulla Holmquist Pachas, el propio portafolio informó que su titular se encuentra con licencia médica y que no ha renunciado a su cargo. De todos modos, su labor sigue siendo imperceptible.

Desde casa

Durante poco más de 4 horas y en su propio domicilio, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski declaró ante el Equipo Especial en calidad de testigo por el caso Interoceánica Sur tramos 2 y 3, en el que es investigado el expresidente Alejandro Toledo. PPK, como se sabe, cumple arresto domiciliario.

Mensaje a Rosa

Para asegurar la aprobación de los proyectos de reforma política, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha propuesto que los integrantes de la Comisión de Constitución sean exonerados de la Semana de Representación, que es la que se viene. Suena coherente, pero ¿qué dirá Rosa Bartra?