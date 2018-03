Películas con sexo explícito: Las escenas sexuales de las películas que fueron reales (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Durante la grabación de películas siempre suceden hechos peculiares por ejemplo la filmación de escenas eróticas, que en algunos casos a pesar de no ser cintas pornográficas no fueron actuadas. Un recuento de ocho películas detalla estos casos particulares.

Anticristo (2009)

El ejemplo más reciente de la película con sexo explícito es la polémica e inesperada Anticristo de Lars Von Trier. Además de contar con un director de renombre, que fue el guionista, contó con actores como Willem Dafoe o Charlotte Gainsbourg. Aunque la película contiene numerosas escenas de un alto contenido sexual y violento, SexoReal es la escena de apertura, grabada a cámara lenta, en blanco y negro y acompañada del aria Lascia ch’io pianga. Sin embargo, ni Dafoe ni Gainsbourg estaban realmente ahí: Von Trier utilizó dobles de cuerpo.

9 canciones (2004)

Otro ejemplo de una película sexual, esta vez orientada completamente al sexo. Dirigida por Michael Winterbottom, relata la historia de amor y sexo de Lisa (Margo Stilley), estudiante estadounidense que está pasando un año en Londres; y Matt (Kieran O´Brien), londinense que la conoce en un concierto de Black Rebel Motorcycle Club. A partir de ahí la película intercala las experiencias sexuales de ambos (o en solitario; Lisa juega con un consolador cuando Matt ya no puede más) con escenas de conciertos a los que van juntos de grupos tan conocidos como Primal Scream, The Dandy Warhols, Franz Ferdinand o Michael Nyman. Las escenas de sexo juegan con planos explícitos y sugerentes, ninguno es simulado. Podría ser perfectamente catalogada como pornográfica, pero con la aureola de autor de Winterbottom se estrenó en los cines de V.O. como si nada.

Ken Park (2002)

Película que narra la historia de un grupo de adolescentes de clase media de California. Toda la historia gira en torno a las aventuras sexuales que viven, contadas de una manera explícita desde la perspectiva de Larry Clark, un director que ya hizo algo similar con la perturbadora Kids (1995). Aunque la película cuenta con escenas de sexo explícito en grupo, sexo oral o prácticas sadomasoquistas, la única escena de sexo real es una masturbación. Estuvo prohibida en diversos rincones del mundo, por ejemplo Australia, por las escenas de sexo relacionadas con adolescentes, y su cartel, que reproducía la foto superior, fue objeto de censuras varias. Para curarse en salud, Clark se aseguró de que todos los actores fueran mayores de edad.

The Brown Bunny (2003)

El polifacético Vincent Gallo dirige, escribe y protagoniza esta película de un motorista que viaja y tiene todo tipo de aventuras sexuales para olvidar a la mujer de su vida. La película obtuvo muchas críticas negativas por el poco interés aportado y por la inclusión de una felación real para cerrar el film entre Gallo y la protagonista, Chloë Sevigny, que por entonces era pareja del actor-director. En varios foros se llegó a comentar que el único objetivo de introducir esta escena en The Brown Bunny fue conseguir promoción a base de polémica. La directora Claire Denis, que dirigió a Gallo en Trouble Every Day, sin embargo asegura que el pene que aparecía era una prótesis robada de aquella película, dejando entrever que la felación no era real o la escena no era sexo real.

Inside Deep Throat (2005)

Inside Deep Throat (Dentro de Garganta Profunda) es un documental sobre el impacto social, cultural y político que produjo en 1972 la película pornográfica Garganta Profunda. La película original fue estrenada en el momento más álgido del movimiento de liberación sexual en Estados Unidos. Este hecho junto con la cruzada del gobierno de Nixon consiguió que la pornografía alcanzara su máximo explendor de la mano de esta película. El documental estrenado en 2005 contenía una escena de 30 segundos de la película original y por tanto, aunque fuera de rebote, escenas con sexo explícito.

Shortbus (2006)

Después de su éxito con Hedwig and the Angry Inch (1998), John Cameron Mitchell decidió digirir una película para el gran público donde todo giraría en torno a sexo explícito y real de manera natural. Así nació Shortbus, una historia sobre un grupo de chicos neoyorquinos que pasan por diferentes aventuras amorosas y sexuales. La mayoría de las escenas de sexo, tanto hetero como homosexual, son totalmente reales, presentadas de una forma casi costumbrista.

Destricted (2006)

Conjunto de siete cortos dirigidos por Marina Abramovic, Matthew Barney, Marco Brambilla, Larry Clark, Gaspar Noé, Richard Prince y Sam Taylor Wood (Nowhere Boy), que exploran la delgada línea entre el arte y la pornografía. Cada corto gira en torno a distintas prácticas sexuales y la mayoría de las escenas son reales, que además de ofrecer sexo muy explícito lo muestra en ocasiones en su vertiente más dura y extrema.

All about Anna (2005)

Los miembros de la productora de la película de All About Anna, Zentropa –de la que es artífice y copropietario Lars von Trier–, pensaron que el drama de la película se podría conseguir con mucho más realismo introduciendo escenas de sexo real. Por eso decidieron filmar la película de esta forma y poner a los actores un gran reto: protagonizar escenas de sexo real mientras actúan en diferentes situaciones traumáticas de una tensión emocional extrema. Podría considerarse perfectamente como una película pornográfica aunque finalmente se catalogó como erótica. Se equivocaron: esto es un drama con todas las de la ley.