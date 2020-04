El temor que produce la expansión del coronavirus, ha motivado a pobladores de distritos donde aún no se reportan pacientes infectados, a tomar la drástica decisión de bloquear las vías para impedir el ingreso de personas foráneas a sus localidades, y evitar así contagios de la temible enfermedad.

Esta situación se registró en el distrito de Oyotún, donde un grupo de 20 pobladores, entre hombres y mujeres, colocó piedras y tranqueras en la carretera, cerca al arco de ingreso a dicha localidad, con el fin de impedir el acceso de trabajadores de las empresas agrícolas Cerro Prieto y Hoja Redonda.

“Los pobladores manifiestan que el móvil de su accionar se debe a la posible contaminación del COVID 19, que estos trabajadores pueden contraer en su centro de labores y expandir en la población de este distrito de Oyotún”, informó el comisario de Oyotun, teniente PNP Jorge Luis Avellaneda Perez.

Ante esta situación, el oficial les explicó que las empresas dedicadas a actividades esenciales como producción de alimentos, sí tienen autorización para el traslado de sus trabajadores; sin embargo, los pobladores amenazaron con solicitar el apoyo de más vecinos para cerrar definitivamente la vía.

Una situación aún más complicada afrontaron los policías del distrito de Jayanca, donde un grupo de 300 integrantes de las rondas campesinas bloquearon la carretera para impedir el ingreso de forasteros.

“Los ronderos han bloqueado la carretera, no dejan circular a ningún vehículo mayor y menor. Al pedirles que liberen la vía estos hicieron caso omiso indicando que no tienen miedo a ser denunciados, los mismos que continúan en el lugar, no permitiendo el ingreso a ningún vehículo”, informó el comisario de Jayanca, capitán PNP. Aldo Cáceres Ramos.