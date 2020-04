Luis Felipe Zevallos (25), el paciente cero de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el Perú, reveló que ha sido víctima de insultos en las redes sociales luego de confirmarse que dio positivo a la prueba de descarte.

En ATV, indicó que luego de superar la enfermedad, su intención es ayudar a aquellas personas que deseen comunicarse con la línea 113, a fin de acceder a los exámenes para descartar el virus.

“Eran muy fuertes [los insultos] y una persona que tiene la autoestima baja no lo hubiera soportado como yo. Yo no los leía y si me enteraba era porque alguien me lo decía. No le tomé mucha importancia”, manifestó.

“Esa es mi intención ahora, de ayudar, de ser empático con los demás. Sé que la línea 113 está saturada, sé que muchas personas no llegan a comunicarse y de repente que a través de mí se podrían comunicar. Ese poquito que puedo ayudar, lo quisiera hacer”, añadió.

Zevallos precisó que luego de ser dado de alta el 18 de marzo, hace una semana representantes del Ministerio de Salud (Minsa) le realizaron una nueva prueba, descartándose por completo la presencia del COVID-19.

También estimó que el virus lo contrajo en los dos últimos que permaneció en Europa, pues a su regreso pasó por Barcelona y Madrid antes de volver al Perú, el 26 de febrero en un vuelo de Air Europa.

“De República Checa tomé un avión a Barcelona y de allí a Madrid, donde me quedé un día. De Madrid volví a Lima. He estado por varios aeropuertos, donde ha podido ser [el contagio], porque eso me ha tomado dos días de viaje donde pude contraer el virus y donde los síntomas se demuestran unos días posteriores”, remarcó.

“Aunque me lo negaran tantas veces, quise el descarte porque siempre vuelo con personas mayores y tengo parientes mayores. Sí o sí quise el descarte”, agregó al recordar que seis de sus ocho familiares dieron positivo al coronavirus y ya lograron superar la enfermedad.