El pasado 23 de agosto Lucero, Teresa y Fernanda nacieron prematuramente en el hospital Alberto Sabogal del Callao luego de que su madre presentara complicaciones al sexto mes de gestación. La prematuridad de su nacimiento le costó la vida a dos de las bebés; sin embargo, tras pasar poco más de tres meses en la unidad de cuidados intensivos, una de las trillizas ha recibido el alta definitiva de parte del personal médico.

Abyhss Almonacid Meza de 34 años, llegó al centro médico a las 24 semanas de gestación por contracciones irregulares. Según cuenta la mujer, los doctores intentaron retener las contracciones para que siga el proceso natural de gestación, pero no se logró resultando en el alumbramiento de las trillizas.

Los médicos le explicaron que el parto prematuro se dio por la cantidad de bebés que tenía en el vientre.

Las tres fueron internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatal del hospital Sabogal, sin embargo, a las 7:00 p.m. del mismo día de su nacimiento le comunicaron a la mujer que una de las bebés había fallecido, dos horas después recibió otra llamada en la que le confirmaban la muerte de la segunda recién nacida.

La madre de la niña no la podía visitar por medidas de bioseguridad. (Foto: EsSalud)

“Yo ya no quería responder ninguna llamada porque temía que me dijeran que Lucero había perdido la vida también. Conforme trascurrieron los días, empecé a recuperar la fe, no podía ver a mi bebé por medidas de bioseguridad, pero los médicos me mantuvieron al tanto de su evolución”, expresó Abyhss según una nota de prensa difundida por EsSalud.

Lucero estuvo internada en condición grave. En una incubadora, recibió por 26 días asistencia respiratoria mecánica, monitorización hemodinámica y alimentación parenteral. Su nacimiento se produjo por parto cesárea, ella y sus hermanitas nacieron con un peso inferior a los 700 gramos y fueron de inmediato puestas en observación.

“Mientras estuvo internada tuvo el riesgo de adquirir secuelas neurológicas y respiratorias, se le alimentaba por las venas porque el aporte calórico que ella necesitaba no se le podía dar vía oral, además de una serie de medicamentos para mantener su presión estable”, afirma la neonatóloga Ana Lino Salazar.

Lucero Coraje pesa actualmente 2.300 gramos y no presenta secuelas por lo que ha sido dada de alta definitiva, para volver a casa junto a su madre, su padre Fernando y sus hermanos de 10 y 6 años. Sin embargo, la pequeña tendrá que asistir periódicamente al hospital durante los próximos cinco años para recibir terapia física y estimulación temprana. “Nos alegra mucho compartir momentos como este. Hemos sido testigos del camino largo que han transitados sus padres”, comentó Lino Salazar.

