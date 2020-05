El Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) informó que ampliará desde hoy la atención a través de 6 números de WhatsApp, a fin de recibir consultas sobre temas tributarios y no tributarios, durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno.

En ese sentido, las consultas serán sobre el impuesto predial y arbitrios municipales, impuesto vehicular, impuesto de alcabala e impuesto a los juegos y espectáculos públicos no deportivos. Además, de temas no tributarios, correspondientes a infracciones de tránsito y transporte, y multas administrativas.

"En el primer turno, los números 999 431 111, 983 744 044, 956 212 291 atenderán mensajes y llamadas de lunes a viernes, de 8 a.m. a 2 p.m., y sábados, de 9 a.m. a 1 p.m. En el segundo turno, los números 956 212 205, 956 212 260, 940 199 995 atenderán de lunes a viernes, de 2 p.m. a 8 p.m., y sábados, de 9 a.m. a 1 p.m.", se lee en el comunicado del SAT.

El organismo precisa que también se atenderán las consultas sobre estados de cuenta, pagos, declaración de vehículos para el pago del impuesto vehicular, papeletas de infracciones de tránsito, transporte urbano, medidas cautelares por deuda tributaria y no tributaria. Además, consultas sobre la suspensión de plazos tras la declaratoria del estado de emergencia, órdenes de captura de vehículos y otras medidas cautelares ordenadas.

Cabe recordar que los ciudadanos también tienen a su disposición el Chat en Línea, el correo asuservicio@sat.gob.pe, la página web www.sat.gob.pe y el fanpage SAT de Lima para diversas consultas.