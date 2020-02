Alejandra Puente combina juventud y experiencia. Este regreso a TV Perú la toma en una etapa medular de su vida profesional en la que estaba combinando lo académico, con un emprendimiento profesional en el mundo de las comunicaciones que la mantenía alejada de la pantalla chica.

Sin embargo, recibió la oportunidad de ser parte de una nueva propuesta informativa en el canal de todos los peruanos. Es así que desde hoy asume la conducción del informativo TVPerú Noticias Matinal, dando inicio a la renovación de los programas informativos de la televisora estatal.

¿En TV Perú siempre te has sentido en la libertad de preguntar lo que has querido al margen de que sea un canal del Estado? ¿Existe alguna directiva donde no puedas tratar ciertos temas o ciertos personajes?

Lo que hay en TV Perú es una gran sensación de responsabilidad porque nosotros no somos un canal comercial, nosotros funcionamos gracias a que hay contribuyentes que ayudan a nuestro proyecto. Siento que el peruano tiene expectativas muy altas del contenido de TV Perú, de ser objetivos e informar con imparcialidad porque sino lo hacemos también estamos excluyendo a personas que son parte nuestra. TV Perú somos todos.

En tiempos de multiplataformas la conducción de un informativo en estos tiempos exige cada vez más...

Siento que es un reto más grande porque la televisión a veces es algo que no se entiende desde muchos formatos periodísticos. La TV requiere de mucha producción; por ejemplo para tener un programa de noticias tienes que tener en la calle a reporteros, camarógrafos, productores, redactores, alguien que te haga las gráficas. Se planea mucho y si bien antes lo era más porque había más tiempo para producir, pero ahora como toda la información digitalizada tenemos que correr en este medio tan complejo para poder transmitir en simultáneo las cosas y eso es un reto.

Un reto diario y exigente..

Hoy se requiere que el conductor este mucho más capacitado y entrenado, debe estar muy informado para decir las cosas al aire y tomar responsabilidad de lo que diga.

¿Cómo ves a los periodistas que empiezan a creerse ‘estrellas’?

Estar en vitrina con tu rostro y tu nombre puede generar la sensación de que eres más importante de lo que realmente eres y te puedes olvidar que no es un rol para que el protagonista seas tú, sino que eres un vehículo para informar a la gente. Entonces tu imagen vale cuando eres un vehículo de confianza, cuando la gente confía en ti en la forma en que transmites y comunicas las noticias; en ese sentido si importa mucho para mí.

¿Y las críticas te quitan el sueño?

Siento que uno siempre debe tener sus objetivos claros, bueno, las críticas no se pueden evitar. Siempre habrá personas que les guste tu estilo, otras que no y bueno habrán los que les da igual también. Lo importante para mí es estar en foco. El objetivo es llegar a profundizar porque a veces haces las preguntas que profundizan en algo y el entrevistado se molesta. Y no porque tú lo hayas tratado mal o hayas dicho algo malo, sino porque al profundizar llegaste a un punto que él no quería tocar. Siento en esa profundización, que en esa repregunta está el corazón de la noticia el por qué, el porqué de las cosas.

Perfil

Alejandra Puente, periodista

Tiene 15 años en la carrera. Estudió Periodismo y Cine en Estados Unidos e hizo prácticas en CNN en español. Fue redactora en Caretas, reportera en América Noticias y Día D. Conductora en TV Perú y RPP Noticias.