“La traición es aquí una tradición”, escribe Alejandro Neyra en sus “Traiciones Peruanas” (Ediciones B), libro en el que incluye 16 semblanzas de “ilustres antihéroes” peruanos, que van desde Felipillo a José Bernardo de Tagle, pasando por Miguel Iglesias, Eusebio Acasuzo, Mariano Ignacio Prado y Vladimiro Montesinos. “Este libro lo tenía listo hace dos años, eran once al principio, porque la idea era hacer una especie de selección de traidores y personajes vinculados a la traición, y al final con los editores decidimos que sean 16, más o menos un equipo de fútbol con sus suplentes”, nos dice el escritor.

Y te quedaste corto...

Mucha gente dice que me han faltado nombres y hasta me los dan, pero por obvias razones creo que todavía tiene que pasar un poco de tiempo en la historia como para poder incluirlos.

Escribes en el libro que en el Perú la traición es una tradición y revisando la historia es totalmente real.

Sí, de hecho que hace algunos días, unas de las palabras que más he escuchado y más han salido en las noticias es la traición que muchos han sentido con el nuevo gabinete, muchos personajes han hablado sobre eso. Creo que en nuestra historia la palabra traición está muy presente, hay quienes la han estudiado más académicamente, pero creo que también uno puede hacer un recorrido histórico por los personajes vinculados a la traición y comprobar que no todos son traidores. Incluso en mi libro trato de reivindicar los casos deportivos.

El arquero Eusebio Acasuzo, por ejemplo...

Sí, Acasuzo tuvo una mala tarde en un Perú -Chile decisivo y lamentablemente se ganó el adjetivo de traidor cuando era un gran arquero. Le quisieron endilgar cosas que no hubo, pero creo que siempre es interesante ver el recorrido de la historia aproximándose a eso, aquellos que se rasgan las vestiduras señalando a quien consideran que ha sido traidor.

¿De los personajes que presentas hay quiénes consideras que la historia los ha tratado mal?

Varios, pero yo tengo dos que fueron calificados como traidores y que son personajes que creo que merecen una revisión histórica. Como diplomático, he investigado mucho la historia del marqués de Torre Tagle (José Bernardo de Tagle) y ya que estamos celebrando el bicentenario, sin él no se hubiera dado la proclamación de la independencia en Trujillo o el apoyo a la expedición libertadora, pero termina siendo calificado no solo como traidor por Bolívar, sino también muriendo de la manera más espantosa en el Real Felipe.

¿Otro “antihéroe” que merece consideración?

Miguel Iglesias, que es muy poco recordado porque cuando se empieza a hablar de la guerra con Chile todos recuerdan a Mariano Ignacio Prado, que se fugó del país en plena guerra y pocos recuerdan a Iglesias que tiene una vida muy azarosa y creo que por el drama humano de la pérdida de su hijo, se ve confrontado a la necesidad de firmar la paz a toda costa.

¿Tras la lectura del libro cada uno podrá calificar a los personajes?

Yo trato de presentar las historias sin juzgar, cada quién valorará su acercamiento hacia ellos, yo no soy historiador, pero investigo mucho para no cometer un desliz histórico y que no haya ningún dato fuera de lugar. Me interesa que cada quien saque sus conclusiones.

¿En estos tiempos es más fácil identificar a los traidores?

Pese a que trato en lo posible de no calificar, hay momentos de traición que sí me parecen graves, creo, por ejemplo, que el vacunagate si fue un caso de traición terrible a la confianza de los peruanos y eso creo que sí amerita investigaciones y una fuerte reflexión. Poniéndonos desde el lado de los que hacemos o de los que nos ha tocado un rol político, creo que no hay peor traición que defraudar la confianza de la ciudadanía, o sea, tú estás en un cargo público y valerte de eso para aprovecharte, eso es peor que los espías, de los que también me ocupo en el libro. Traicionar la confianza de la gente es lo peor y lamentablemente hemos visto muchos casos en los últimos años.

ALEJANDRO NEYRA

Escritor. Ha sido director de la Biblioteca Nacional y tres veces ministro de Cultura. Ha publicado “Peruanos Ilustres” (2005), “Peruvians do it better” (2007), “Peruanas lustres” (2009) la saga de espías “CIA Perú” (2012, 2015, 2017).