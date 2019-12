Andrés Di Tella ha entregado la historia personal de sus padres, Torcuato y Kamala, en la película “Ficción privada”, con todos los riesgos y las aventuras que implica lo autobiográfico, para que el espectador encuentre su propio sentir sobre la familia.

Cartas, videos, fotografías y un recorrido sobre la vida, el olvido y la muerte se hallan en la última cinta del cineasta argentino, quien viene preparando un documental sobre el escritor Jorge Luis Borges.

Cuando usas fotografías descartadas para imaginar historias, dices: “Lo que no sabemos lo tenemos que inventar”. ¿El cine puede ser una forma de encontrar respuestas que ya no pueden ser dadas por los que no están?

El cine conecta con la imaginación del espectador. Ahí aparecen los espíritus, los fantasmas, nos hablan los muertos. Están adentro nuestro. Lo que estoy haciendo en la película es hacer que el espectador conecte con eso, con su propio inconsciente, sus propias emociones, su propia relación con sus padres, con su historia.

Utilizas materiales familiares, como fotografías, correspondencias y videos, pero les das voces de otras personas a las cartas de tus padres…

Hay algo que está dicho de distintas maneras: los padres son las personas que todos tenemos más cercanas y creemos conocer más que nadie. Sin embargo, siguen siendo un misterio para nosotros. Lo que tenemos en la cabeza sobre nuestros padres es un poco de invención.

Las historias de las familias nunca se terminan de contar…

Y no porque, el fondo, tienen que ver con que uno mismo va cambiando. Entonces, sobre todo a partir de la muerte, los padres empiezan a ser seres que viven solamente dentro de uno. Y el punto de partida de esta película fue la muerte de mi padre. Y un poco el esfuerzo por tratar de imaginar esa vida, entrometerme como dice mi hija.

¿Te quitaste esa sensación de hijo entrometido?

No, la verdad es que nunca me lo saqué de encima (risas). En mis últimos trabajos voy en esa dirección de no saber muy bien lo que estoy haciendo y confiar en que lo voy a ir descubriendo por el camino. Se murió mi padre, me acordé de estas cartas. Quizás me daba cuenta de que este material podía generar empatía por parte de un espectador. Eso es lo que me motivó. Pero sí, más de una vez me arrepentí.

Hay mucho de exploración al tomar estos materiales biográficos…

Sin una posibilidad de error, sin el riesgo, creo que, sobre todo en un documental, se pierde la vida.

También parece que quisieras rescatar estas historias del olvido, que es peor que la muerte, como le pasó a la gente de esas fotografías que terminan en la basura…

Algo de eso hay. La basura es una metáfora de la muerte, del olvido. Es un sentimiento terrible de que las vidas se borran y quedan en la basura.

¿En qué proyecto estás trabajando ahora?

Estoy con un proyecto que se llama “Borges y yo”, que es sobre Jorge Luis Borges, tratando de hacer algo original, que no es fácil (risas). Nunca se ha hecho una película demasiado lograda sobre él. Es un desafío. Y también estoy trabajando un proyecto sobre diarios, que no necesariamente será un película, sino 10 o 20 cortometrajes.

¿El de Borges será documental?

Sí, me gusta el espíritu del documental. El documental te permite una libertad gigantesca. Aunque parece que está todo escrito sobre Borges, aún es posible encontrar cosas nuevas.

Perfil

Andrés Di Tella: director de cine argentino

Nació en 1958. Recibió la Beca Guggenheim. Dirigió las películas "Macedonio Fernández", "Máquina de sueños", "El ojo en el cielo" y "327 cuadernos", cinta que trabajó junto al escritor argentino Ricardo Piglia.