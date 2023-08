Animatissimo retorna al Gran Teatro Nacional con Seinto No Symphony, una producción sinfónica inspirada en el universo de Saint Seiya (conocido en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco), que el público disfrutará los días viernes 8 de septiembre, a las 8:00 de la noche; y sábado 9 en doble función: 3:30 de la tarde y 8:00 p.m., con la dirección artística y musical de Gabriel Vizcarra.

Luego de su concierto “Kaze no Rondo”, dedicado al Studio Ghibli de Japón y realizado a sala llena en el primer escenario artístico y cultural del país, Animatissimo anuncia ahora el estreno de un impecable espectáculo inspirado en la exitosa obra del mangaka nipón Masami Kurumada, autor del famoso anime Saint Seiya, considerado un clásico de la animación japonesa en Latinoamérica.

Animatissimo: Seinto No Symphony evoca el legado de Seiji Yokoyama (compositor japonés de música incidental), rememorando sus piezas más destacadas, aquellas que millones de personas recuerdan hasta hoy debido al furor originado por Los Caballeros del Zodiaco alrededor del mundo.

En esta puesta en escena participará el prestigioso violinista Hugo Arias, la talentosa soprano Alejandra Llenque, el coro masculino del maestro Armando Vértiz y destacados músicos de las principales orquestas del Perú. Asimismo, Animatissimo sorprenderá a sus fans con la presencia de un invitado especial que da vida a un emblemático personaje de la serie en Latinoamérica.

El tributo a la exitosa franquicia significará además un recuerdo único e imborrable para los admiradores de Seiya de Pegaso, Shiryu de Dragón, Hyōga de Cisne, Shun de Andrómeda, Ikki de Fénix y Saori Kido (Athena). El concierto consta de más de 16 obras compuestas por Seiji Yokoyama destacando “Aria of the Three”, “Pegasus Ryu Sei Ken”, “Sad Brothers” y “Glide! Pegasus”, así como emblemáticos temas de las películas “Saint Seiya Shinku no shonen densetsu” y “Saint Seiya Kaminami no Atsuki tatakai”.

Animatissimo: Seinto No Symphony será una convergencia de artes escénicas donde la música y la dramaturgia transportarán al público hacia inolvidables sucesos ocurridos en la épica historia de Los Caballeros del Zodiaco, desde el Torneo Galáctico hasta la Batalla de las Doce Casas. Esta producción expone también toda la potencia y energía de una orquesta sinfónica comprometida con la vigencia y vitalidad de los personajes.

El espectáculo cuenta con descuentos para personas con discapacidad afiliadas a CONADIS.