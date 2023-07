Aplaudida en el mundo entero la cantante francesa Anne Carrere, trae el espectáculo “Piaf por Anne Carrere”, un show que rinde homenaje en un recorrido por los éxitos musicales de una de las cantantes más importantes de la historia, Edith Piaf. El show cuenta con una propuesta audiovisual donde se proyectarán distintas imágenes, fotografías y frases que marcaron el recorrido de la vida y carrera de la cantante al ritmo de canciones que hicieron vibrar en la época de La vie en Rose. El show en Lima se llevará a cabo el 29 de agosto en el auditorio del colegio Santa Úrsula, los boletos están disponibles en Ticketmaster.pe

La gira que se ha convertido en todo un éxito en más de 50 países llega al Perú con su cantante original, Anne Carrere es una apasionada por la música popular de su país y en especial por las legendarias melodías de Edith Piaf a quien recuerda: “La primera vez que escuché una canción de Edith, tenía sólo tres años. Me la hizo escuchar mi abuela en un cassette. El tema fue el himno al amor y recuerdo ese momento con mucho cariño. Ella fue la que me hizo conocer a todos los grandes de la canción francesa como Charles Aznavour, o Jacques Brel”.

Anne Carrere conoció personalmente a Germaine Ricord, quien fuera amiga personal y confidente de Edith Piaf. Ricord quedó impresionada ante cierto parecido físico con Piaf y la impactante voz de Carrere.

“Nunca imaginé que podía estar en el escenario interpretando las canciones de Edith. Es una gran responsabilidad, es muy difícil por lo que ella representa”, dice la cantante y actriz. “Pero la vida te sorprende constantemente y lo disfruto. Las comparaciones no me asustan, yo no imito a Edith, jamás intentaría algo así. Ella es inimitable. Hago mi versión de sus temas”, menciona.

Durante el espectáculo, Anne deleitará al público con sus éxitos más famosos como “La Vie en Rose”, “Non, je ne regrette rien”, “La Foule” e “Hymne a l’Amour”.

Entradas están a la venta desde el 20 de Julio (11:00 a.m.) por Ticketmaster.pe y aprovecha el 15% DSCTO con todos los medios de pago hasta el 3 de agosto.