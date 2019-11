Antonio Cillóniz: "La poesía si no se lee está muerta"

Síguenos en Facebook

El reconocido poeta peruano Antonio Cillóniz, galardonado con el Premio Nacional de Literatura, que recogerá en diciembre, ha valorado que la poesía es "algo social" y es "emoción" que "infiltra" ideas en los lectores.

Cillóniz dijo que recibió con "sorpresa y satisfacción" una llamada que le informaba de dicho reconocimiento, que le ha dejado "agotadísimo porque no paro de contestar a felicitaciones y recibiendo invitaciones para viajes. Ha sido una verdadera locura".

El poeta dedicó su premio "a todo el que me lea porque la poesía si no se lee está muerta. La literatura es para leer, ya que ahora está entrando el lenguaje iconográfico y se está perdiendo la escritura. No se puede perder el sabor del papel, hay que luchar porque los libros sean baratos para que cada uno tenga en su casa su propia biblioteca".