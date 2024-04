El teatro, es una de las artes escénicas, una de las actividades culturales y artísticas más antiguas de la humanidad, donde se personajes divierten al público sobre un escenario recreando una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y escenografía.

El piurano, Arturo Cabellos Gómez, quien es egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Piura, es uno de los ejerce este arte escénico y de gran forma.

“ Desde el año 2006 me dedico totalmente al teatro, porque me gustó la forma de darme a conocer al público, además gozo de sus risas y aplausos y porque me agrada llevar educación a través de este arte, a todos los lugares ”, nos dice el actor.

Dejando explotar su alegría, por la profesión que realiza añade, “El teatro es considerado la madre de todas las artes, porque dentro de ella está la actuación, la danza, la música, la poesía, la pintura y otras artes más, todo se complementa para llevar cultura, educación, y además de entretener sirve para educar”, expresó Cabellos Gómez.

SEMILLERO

Los artistas que se dedican a las artes escénicas en esta sociedad, dejan todo de lado para imbuirse de lleno a llevar arte y cultura en la región, por ello Arturo Cabellos, ha viajado por Tumbes, Ica, Tarapoto, Lima, etc. y por varias provincias de la Región Piura.

Durante la pandemia realizó la obra “Pinocho” versión Títeres de manera virtual, que fue todo un éxito llegando a chile, México y además ofreció entrevistas a la medios informativos de California, Estados Unidos.