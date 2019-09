Benito Taibo: “En la fantasía están las armas para enfrentar la realidad”

Síguenos en Facebook

Benito Taibo ha empezado un recorrido épico que lleva el nombre de Mundo sin dioses. Serán tres entregas de esta epopeya, que ya cuenta con su primer número, Camino a Sognum. En esta nueva civilización, existe una resistencia a conocer el pasado, a someterse a una vida que parece detenida en el tiempo, y donde los más jóvenes, dotados de incógnitas sobre el mundo en que ahora viven, inician el camino hacia la redención de la humanidad.

Almirán es este espacio en el que conviven los personajes, en el que han rehecho sus vidas, ¿por qué empezar desde un espacio posapocalíptico?

Creo que todas las previsiones apocalípticas de los últimos 30 años se tendrán que hacer, por fuerza, realidad. Estamos destruyendo nuestro planeta. La injusticia es cada vez una manera más concreta de destrucción. La posibilidad de empezar de nuevo, sin atadismos culturales, sin cartabones o leyes escritas, es una tentación.

¿Desaparecer a los dioses es una forma de darle poder o condenar a la humanidad?

Los dioses siempre han generado a su alrededor movimientos que haces que mires de una manera al mundo y que tengas una formula de comportamiento frente a los demás. Me pareció que una buena manera de hacer una fantasía épica o heroica era quitando a los dioses. Haciendo el libre albedrío. Aquí impera la fuerza bruta.

¿Se aleja de las leyes estructuradas, pero también se acerca a una estructura jerárquica?

Finalmente, todas las sociedades se crearon en base a gremios. Una sociedad empieza teniendo un herrero, pescador, creador de barcos. Es como un principio básico y el trabajo de unos beneficia a los demás. La lógica, algo como socialismo primitivo, todos colaboramos por el bien común. Almirán es un lugar pequeño en un mundo de bárbaros. El que tiene joyas, armas o un ejército, tiene el poder. Crear una civilización que pueda luchar contra el caos de la dictadura de la fuerza me pareció interesante.

Yago, uno de los protagonistas de esta historia, confronta a su padre por la forma en que la historia de la “nueva humanidad” ha sido contada. ¿Por qué condenar el pasado al olvido?

Ves el mundo y tomas ciertos preceptos que te han sido heredados y con los cuales adquieres herramientas para poder avanzar por la vida. Hay un velo de misterio porque nadie quiere hablar del pasado, solo borrón y cuenta nueva. Algo oscuro pasó y se sabrá en los siguientes capítulos de la saga. Civilizaciones enteras han desaparecido.

A diferencia de sus anteriores trabajos, ¿por qué llevar esta saga hacia el género de lo fantástico?

No puedo estar quieto. He empezado haciendo cuentos históricos, pasé a educación sentimental, luego hago un homenaje a las novelas de dictadura en los años setenta. De oficio soy periodista y, por lo tanto, nada de lo humano me es ajeno. Me es importante abarcar lo más posible, no convertirme en un escritor de línea, solo para esto. Me gusta experimentar. Las novelas de aventuras son vitales para mantenerme joven dentro de la cabeza. Estoy convencido de que dentro de la fantasía están las armas para enfrentar la realidad.

Los libros de fantasía han acercado a los más jóvenes a la literatura. ¿Por qué cree usted que no son tomados con seriedad?

A los académicos les encanta meter en nuestra cabeza cuadritos tontamente. Es fantasía épica La Iliada, La Odisea, El cantar de Roldán, incluyendo la Biblia. Son libros civilizatorios algunos, como el último que mencioné, sobre los cuales se han formado culturas. He dejado de ser lector para convertirme en un usuario pleno de lectura escrita. No solo leo literatura, sino aquello que caiga en mis manos.

Perfil

Benito Taibo escritor y periodista

Autor mexicano ha publicado libros como Polvo (2010), Persona normal (2011), Querido Escorpión (2013), entre otros.