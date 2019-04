Beto Cuevas: "Uno se vuelve referente cuando mantiene su integridad musical

Síguenos en Facebook

Beto Cuevas celebra 30 años de carrera en la música. Ha explorado diferentes géneros musicales que lo marcaron a lo largo de su vida, pero sin perder la esencia del rock con el que le dio vida a La Ley. Hoy, como solista, se da mayor libertad para continuar indagando en otros géneros.

Este 17 de mayo vuelve a Lima para reencontrarse con su público y festejar con lo mejor de su repertorio.

Este será tu retorno a Lima como solista. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que será el concierto?

Para mí, siempre ir a Lima es un agrado, es como una celebración. Es un reencuentro con mis amigos peruanos. Voy a presentar mis canciones como solista y también lo que fue con mi vida en La Ley.

Sé que no estás muy de acuerdo con el término, pero ¿cómo tomas que hoy Beto Cuevas sea calificado como un clásico del rock latinoamericano?

No es ningún disgusto para mí, es más un honor. Ser un referente es una responsabilidad, pero sobre todo porque sigo, así como varios colegas, haciendo música bajo nuestros términos, sin necesidad de subirse al carro de la moda de hoy. Uno se convierte en un referente cuando mantiene integridad artística y musical. Eso es importante y fundamental. Con ese título incluyo a muchos artistas peruanos que siguen haciendo música.

Estás celebrando 30 años de carrera con un nuevo disco. ¿Tienes definido ya el nombre?

Me vine a Florida (Estados Unidos) a seguir trabajando con mi profesor de canto, porque en mayo empiezo ensayos para Jesucristo Superstar, el musical. Regresando a Los Ángeles, vuelvo al estudio porque estamos afinando los últimos detalles del disco. El lanzamiento será para junio, que coincidirá con la celebración de los 30 años de carrera.

Has lanzado los temas “Rosas en el lodo” y una nueva versión de “Fuera de mí”. En la evolución de tu carrera como solista, desde el 2008, tuviste un sonido más marcado por el rock. Con ambas canciones, reivindicas la década del setenta y también las baladas, respectivamente. ¿Cómo determinas este enfoque y por qué lo tomas?

En una persona que viene de un mundo como el rock, esto significa salirse de la zona de confort. De todas maneras, mi corazón reside en el rock. Sin embargo, uno no tiene por qué repetir y hacer lo mismo. Yo me he atrevido a ir un poco más allá de lo que suelo hacer. Probé hacer cosas como baladas, algo más pop, pero sin cambiar mi género musical. “Rosas en el lodo” sigue una onda de Los Ángeles Negros, Leo Dan y otros artistas de la Nueva Ola.

Al salir de tu zona de confort, ¿cómo encuentras el equilibrio para la versatilidad que implantas en tu carrera?

No es algo que se piense mucho. El proceso creativo que uno hace, a veces, es por inercia; por una necesidad que uno tiene y algo que sale de forma natural. Es hacer una canción manteniendo el equilibrio con mi pasado. Es un proceso muy intuitivo. En la medida que me mantenga en contacto con mi esencia, ahí es donde siento quién soy y la gente lo ve. No tengo una fórmula determinada de cómo hacer las cosas.

¿Qué representa tu pasado como parte de La Ley y como solista en el presente?

Lo que me evoca no es mirar atrás para avanzar, sino para recodar quién soy. La Ley sigue siendo mi grupo. Es un proyecto del pasado pero que no ha terminado. Un día puede generar música y cosas interesantes, pero ahora trabajo mi carrera como solista. Parte de lo que la gente puede esperar de La Ley también está en mi vida como solista. Dentro del grupo, me gustaría mantenerme más purista con respecto a lo que hicimos.

Referiste en un inicio que no te gusta ser parte de la moda. Hay temas que perduran dentro de tu público, como “Prisioneros de la piel” o “El Duelo”. ¿Encuentras la misma referencia narrativa en las canciones más ligadas al género urbano?

La narrativa de hoy no tiene nada que ver con lo que se hizo en los ochenta o noventa. De hecho, no hay metáforas para referirse a un acto sexual o al amor. Todo es más crudo y directo. Hay menos lugares para permitirle al público interpretar el tema o analizarlo. Creo que es la gran diferencia con lo que pasa ahora, pero hay bandas de rock que aún buscan reivindicar lo que se hizo antes. Esa es la parte de responsabilidad que tenemos los compositores, el cómo nos referimos a ciertos temas para abrir puertas de conciencia.