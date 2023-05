No hay en todo el Perú y seguramente en América o en otras partes del mundo, un movimiento artístico, literario y cultural con tanta fe y convicción que se haya convertido en rito, tradición, peregrinaje, devoción, retorno, a los ancestros nativos, a la cuna matriz, a la tierra pródiga y fecunda, como el “Encuentro Internacional Itinerante Capulí Vallejo y su Tierra”, que empezó a comienzos de la presente centuria en el eje primordial de retorno, recorrido por nuestro supremo poeta: Lima, Trujillo, Santiago de Chuco, con una duración inicial aproximada de unos tres días.

HIJO DE SANTIAGO DE CHUCO Y DE TRUJILLO

Pero la inquietud fue creciendo, desbordándose y trascendiendo paulatinamente a otros espacios que, casi con seguridad, no lo había previsto, ni calculado, ni sospechado, su creador, promotor y organizador, el poeta, narrador, editor y profesor universitario Danilo Sánchez Lihón, fiel devoto del patrón Santiago y de su ilustre paisano, hijo predilecto no sólo de su pueblo, sino también de Trujillo, porque aquí, en esta ciudad, Vallejo vivió, estudió la universidad, ejerció la docencia, iba a esperar a su amada a la salida del colegio, exactamente como un enamorado de todas las épocas, se enamoró casi hasta el suicidio; aquí fue parte de la bohemia y también encarcelado a raíz de la mala fe y de una acusación falsa.

Aquí, en esta pequeña ciudad de comienzos del siglo XX, vivió y recorrió sus calles y caminos el joven César, quien también anduvo y discurrió por varios caseríos o pueblos aledaños: Menocucho, Huamán, El Cortijo, Mansiche, Moche, Buenos Aires, hacienda Roma.

Por eso, Trujillo no es solo una simple referencia, posada u hospedaje en la trayectoria vital del poeta, sino que aquí se estableció después de jornadas agotadoras del migrante en travesías no de horas, sino de varios días desde Santiago, a pie o en lomo de bestia, porque entonces no había carros ni carreteras hacia el interior del departamento.

AQUÍ NACIÓ

Aquí, en esta ciudad, sentó las sólidas y eternas bases de su luminosa y trascendente carrera literaria, desde los días que fue profesor en el Centro Viejo “Pedro M. Ureña”, donde produjo una poesía didáctica para sus propios alumnos. Aquí se hizo poeta bajo las exigencias, observaciones y consejos de su entrañable hermano contemporáneo Antenor Orrego Espinoza, con quien ahora vuelve a encontrarse, bajo la luminosidad eterna del firmamento trujillano y al calor de las aulas universitaria.

Aquí también se formó el investigador, ensayista y crítico, cuyo signo más visible fue su tesis “El romanticismo en la poesía castellana”, dedicada a su maestro Eleazar Boloña, el único profesor de literatura convertido después en rector de la Universidad Nacional de Trujillo.

CONFERENCIAS

Según los antecedentes anotados, el sábado 20 se realizará, precisamente en la UPAO, una nueva versión del prestigioso peregrinaje literario vallejiano en el que la parte académica comprenderá el desarrollo de las siguientes conferencias, por distinguidos expositores con reconocida y respetable producción intelectual. El programa comprende las disertaciones de especialistas extranjeros y locales:

Elmer Robles Ortiz (UPAO), reconocido historiador y amplio conocedor del Grupo Norte, expondrá: “Relación entre César Vallejo y Antenor Orrego”; enseguida, la investigadora brasileña; Malú Otero desarrollará el tema “Análisis comparativo de César Vallejo y Gilberto Gil y obra”, mientras que Carlos Enrique Gonzales (USA) disertará sobre “Un hombre pasa con su Vallejo al hombro Korriscosco y yo”.

A continuación, el poeta, narrador, periodista y promotor cultural Bethoven Medina Sánchez, en representación de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), sustentará el tema “Notas marginales y sus interrelaciones con el prólogo de Trilce”. Finalmente, Teresa Olivares Omana (México) cerrará la parte académica con el tema “Arquetipos de la mujer, poesía vallejiana y cultura mejicana”.

HOMENAJE A ORREGO

También la organización del Encuentro ha programado un acto de homenaje ante el monumento del maestro, filósofo, periodista, crítico literario Antenor Orrego. La disertación alusiva la desarrollará el creador y conductor de Capulí, Danilo Sánchez Lihón.

ITINERARIO

El programa incluye un recorrido por algunos de los lugares frecuentados por el poeta en su etapa de residente en esta ciudad: el local central de la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió Derecho; el Centro Viejo (sede actual de la Casa de la Identidad), donde ejerció la docencia en el nivel primario y escribió sus poemas didácticos para la revista “Cultura Infantil”, dirigida por el maestro Julio Eduardo Mannucci. También se visitará el antiguo local del Colegio Nacional de San Juan, donde también el poeta ejerció la docencia. El circuito incluirá una visita a la Corte Superior de Justicia, donde fue procesado injustamente ante una falsa acusación resultado de un tumulto y motín producido en su tierra natal; y la cárcel, donde estuvo prisionero durante 112 días, hecho también plasmado por Vallejo en algunos de sus poemas de “Trilce”, exhaustivamente analizado por el distinguido vallejista y prestigioso poeta Juan Paredes Carbonell.

En la etapa final del histórico acontecimiento, se recorrerá el caserío de Menocucho, punto de llegada obligado para los viajeros provenientes de la sierra a comienzos del siglo XX, donde las principales casas comerciales de Trujillo tenían sus almacenes porque no había transporte automotor, hecho también plasmado por el ilustre poeta en su creación literaria. Es que Menocucho se impregnó tanto en la mente y en la conciencia del poeta, que también hay una curiosa anécdota, que nosotros hemos plasmado en nuestro libro de anécdotas vallejianas “Historia de un farol”.

El punto culminante de esta intensa gira en nuestra ciudad, será una visita al caserío de Huamán y su añeja e histórica iglesia. La playa cercana fue también recorrida numerosas veces por César Vallejo Mendoza.