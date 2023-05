César Silva Santisteban nació en Trujillo. Somos amigos desde fines de los setentas, al concluir la secundaria, y más aún, cuando en el festival de la canción estudiantil a nivel regional, nos premiaron a él como excelente cantante y al suscrito por la letra. Estudió Medicina Humana y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; además, pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posgrado en Creación Literaria en la Universidad de Texas. Fue bibliotecario, guionista y gestor cultural. Como narrador obtuvo premios en los concursos de Caretas y las Bienales Copé de Petro Perú. Publicó: Simples opiniones (ensayos, 1988), La soledad de los muertos (poesía, 2000) y Fábulas y antifábulas (cuentos, 2004). En EE. UU. fue ganador del prestigioso concurso John Barry Award for New Fiction in Spanish por el cuento titulado “Anatomía”.

Ahora radica en California, EE. UU., y desde ahí difunde cuento, ensayo y poesía. En febrero estuvo en Trujillo y presentó su libro “Bloc de viaje” (2023, Nectandra Ediciones). Se trata de un “Bloc”, pequeño cuaderno, donde se escribe notas o partes de un diario. No confundir con Blog o Block que tienen otros significados. De haber circulado su obra en Perú, seguramente estaría incluido en “El ensayo y la crítica literaria en la región La Libertad” (FEMT, 2019) de Saniel Lozano Alvarado.

Variedad

La lectura de “Bloc de viaje” (2023) nos advierte de la variedad de investigación y conocimiento. Maneja varias temáticas culturales. Es un apasionado de las artes, lo cual le da lucidez y solvencia para tratar temas afines. Escribe indagando explicaciones y en síntesis da su interpretación de lo tratado. Tiene claros los conceptos y emite acertadas conclusiones, pues desde su infancia y juventud creció en el contexto de la manifestación cantora de su madre y la investigación científica de su padre. En su biblioteca familiar ya leía novelas históricas y de aventuras.

Bloc de viaje

El libro tiene dos partes: “Indicios de vida I” que agrupa ensayos y notas, e “Indicios de vida II” que contiene poemas. Silva Santisteban considera que los humanos somos apenas polvo de estrellas, como sugirió el físico y astrónomo Fred Hoyle hace buen tiempo en el modelo cosmológico dinámico y eterno. Somos seres en el espacio-tiempo quizá infinito, partículas que aún desconocemos su valía cósmica. En cambio, estima la utilidad infinitesimalmente localizada, para valorar aún más la vida. Sin duda, son meditaciones de los problemas que confunden al ser humano, al hombre realmente vivo durante un efímero lapso de azarosa consciencia.

Indicios de vida I

Los asuntos abordados denotan su vida artística, como el titulado “Teoría y práctica musical en Austin” en la cual relata “intenté los primeros cuatro compases de Nocturno #20 en Do menor de Chopin, cuyas indicaciones son de piano a pianísimo, y conseguí moverme de malo a malísimo en plan Sí Mayor. Fue entonces que mi hijo de siete años, Joaquín, salió de su cuarto y me pidió que no tocara tan fuerte el chachachá porque con la bulla no conseguía leer su Astérix” (p.42). O, cuando narra la vida de otros músicos geniales “mucha gente sueña con que Mozart hubiera tenido una esposa como las dos que tuvo, por ejemplo; J. Sebastián Bach, que lo entendieron, lo atendieron y por él sintieron poco menos que adoración” (p.116).

Otros ensayos son de literatura, como “Notas marginales en un libro de Barthes” en el cual increpa “¿Por qué el placer del texto y no el placer del lector del texto? (p.134), y se da la respuesta “el placer siempre vuela con torpe engreimiento a ras de tierra, mientras el goce muchas veces trepa dolorosamente hacia la locura” (p.138). Al respecto, se tiene la “Nota sobre Arte y poesía (ejercicios de metafísica churrigueresca) en donde señala que “Heidegger utiliza la palabra Ser como una premisa mayor, como un hecho indiscutible, como un artículo de fe”. Luego agrega “Heidegger ha sido fascinado por los conceptos Ser y de Esencia tal como aparecen en los libros VII y VIII de la metafísica de Aristóteles (pues los utiliza de manera similar) y con ello hace gimnasia literaria” (p.139).

César Silva Santisteban también es exponente del microrrelato en el Perú con “Fábulas y antifábulas” (2004). En el ensayo, José de Piérola lo considera heredero Montaigne, y no obstante el tema de sus escritos, estos terminaban siendo siempre una imagen de sí mismo. Las notas de Bloc contienen temas híbridos, en los cuales profundiza, investiga hasta emanar sus propios juicios u opiniones. “Bloc de viaje” es el reflejo de quien va escribiendo a diario. Teniendo los antecedentes: Siete ensayos (1928) de Mariátegui, Paisajes peruanos (1955) de Riva Agüero y El sol de Lima (1974) de Luis Loayza.

Indicios de vida II

Esta parte la integran poemas que registran emociones y alientos humanistas. Es poesía para diálogo entre autor-lector. Entiéndase que todo el libro es un silencioso llamado a la reflexión. Por eso, un libro cerrado es un objeto más, una cosa, de pronto algo triste. Sería muy raro entonces que “Bloc de viaje”, aproximadamente de doscientas páginas, no presente siquiera una línea que pueda hacerse cómplice de quienes lo aborden. En fin, al menos esa es mi opinión. Leámoslo.