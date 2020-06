La dramaturga y directora de teatro Chela de Ferrari nos habla de su debut cinematográfico con el documental “Ser Hamlet” y nos brinda su opinión sobre la inacción del gobierno frente a la crisis que viene afectando al sector cultura desde hace dos meses y medio debido a la pandemia.

¿Qué narra el documental “Ser Hamlet”?

“Ser Hamlet” es, efectivamente, mi primera incursión cinematográfica. Hemos registrado, a lo largo de un año, a un grupo de actores con síndrome de Down ensayando la versión libre de “Hamlet”, que dirigí y estrenamos el año pasado. El documental es un tejido entre la obra de teatro y la vida de los actores y toma como punto de partida la pregunta que Hamlet formula frente a la existencia: “¿Ser o no ser?”. Esperamos estrenar la película en 2022.

Ahora vemos ofertas de teatro por streaming, ¿qué futuro le ve y qué ventajas podrían sustraerse de esta experiencia pos pandemia?

El teatro es, por naturaleza, cambio, metamorfosis. Esta pandemia global está tocando al teatro desde su esencia y me atrevo a decir que no vamos a volver al mismo punto en el que estábamos, pero lo que no sabemos es qué formas y experiencias de las presentes trascenderán y cuáles no. Más allá del contenido, hay muchas formas de hacer teatro y estamos obligados a reinventarnos siempre. Más que obligados, diría que estamos interesados en reinventarnos siempre, está en nuestro ADN, en la esencia de lo que nos define como artistas. El teatro virtual ha surgido como una respuesta a la necesidad de seguir creando. Pero es interesante notar cómo nos aferramos a la experiencia en vivo, cómo buscamos conservar algo de esa cualidad efímera, presente e irrepetible del hecho teatral.

¿Qué opinión le merece el papel del Estado frente a la crisis que vive el sector cultura?

Lamentablemente, esta crisis ha agudizado las deficiencias que el Estado ha tenido sistemáticamente durante años para cumplir con sectores como cultura o educación. Es difícil entender por qué el Estado no ha pensado en nosotros como un aliado que puede trabajar de manera transversal con otros sectores en el desarrollo de proyectos frente a la emergencia que estamos viviendo. Más allá del soporte emocional que puede brindar la música, el cine, el teatro o la literatura en este momento de emergencia sanitaria, las artes y la cultura, gracias a la naturaleza organizativa y representativa de sus comunidades, han llenado vacíos que el gobierno central y los gobiernos locales no han podido atender. Le toca al Estado asumir que la reconstrucción de un país —luego de una crisis— también pasa por potenciar sus industrias y manifestaciones culturales, las cuales generan ganancias económicas y emocionales.

Más allá del subsidio que otorgará el gobierno, ¿qué medidas deberían tomarse para mejorar este sector?

Creo que el Estado debe identificar y diagnosticar las necesidades de los trabajadores de las artes de manera efectiva, hacer un mapeo exhaustivo que garantice su inclusión en las acciones de salvataje y su participación en el desarrollo de la sostenibilidad y rescate del sector. [No centrarse solamente en los bonos, que son efímeros, sino en establecer las bases de un trabajo más estructurado con el gobierno]. Es muy importante que en este plan de salvataje se conformen mesas de trabajo que incluyan a los y las representantes de sector cultura. Por último, creemos que es urgente que previamente el Estado informe y divulgue por todos sus medios los procedimientos que deben ser aprobados para la implementación del Decreto de Urgencia para la cultura.

¿Qué opinión le merece la actuación del Ministerio de Cultura en esta pandemia?

Las primeras comunicaciones que tuvimos como sector con el MINCUL no dieron los resultados esperados. No hubo una respuesta inmediata ni concreta en relación a un plan para atender la emergencia en nuestro sector. Tampoco hemos sentido que el ministerio haya comunicado nuestras necesidades frente al gobierno ni mucho menos ante la sociedad o el país. La ciudadanía desconoce la naturaleza de nuestras actividades y cómo estas han sido afectadas por la pandemia. Creemos que es necesario y urgente que el Ministerio aprenda de esos errores e inicie cuanto antes el trabajo en conjunto con los representantes del sector. El Decreto de Urgencia puede marcar una nueva etapa de relaciones con el Ministerio, pero es importante que exista el diálogo. No se puede negar que existe desconfianza de parte del sector hacia el Ministerio y que sentimos que este tampoco confía en que podemos aportar. Esto es algo que tenemos que resolver.