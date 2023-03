Por estos días, Cindy Díaz protagoniza ‘La Mancha’, junto a Juan Carlos Pastor, Alicia Mercado, Lilian Schiappa-Pietra y Sebastián Rubio. Esta dramaturgia trata un tema muy delicado en nuestra sociedad a través de un original y afilado estilo, escrita por Natalia Cárdenas Claux y dirigida por Daniela Lanzara. “Al público le va a gustar mucho ver a una mujer contando un caso fuerte desde un punto de vista más empoderado, la obra habla de mucha fuerza”, manifiesta la actriz. La obra teatral va hasta el 10 de abril en el Teatro de Lucía y las entradas pueden conseguirlas en Joinnus.

¿Qué es lo importante que tiene que decirnos ‘La Mancha’?

La importancia de que te crean tus amigos, de recibir el apoyo de la gente que más amas. Creo que es una obra que realza mucho la amistad en los tiempos difíciles, cómo una persona lidia con un hecho terrible en su vida y como lo van a tomar sus mejores amigos. Muchos veces uno piensa que tus amigos van a apoyarte, pero darte cuenta que ellos te dan la espalda es muy doloroso.

¿Cómo fue el proceso de preparación de tu personaje en esta puesta en escena?

La verdad he llegado a pasar por todas las exploraciones del personaje. En la primera pasada lo hice de una manera, en la segunda de otra manera completamente, eso es muy importante por le cambia el sentido a muchos textos y en la obra. Como protagonista es esencial entender las motivaciones y el carácter de mi personaje. Daniela Lanzara me fue conduciendo a un camino de empoderamiento, fuerza y seguridad.

¿Eres muy selectiva a la hora de aceptar tus personajes?

Sí, siempre he sido una actriz que le gusta hacer personajes diferentes, me he caracterizado en que ninguno se repita o que tenga un corte distinto a la hora de actuar. En esta oportunidad, al público le va a gustar mucho ver a una mujer contando un caso fuerte desde un punto de vista más empoderado, estamos acostumbrados de verlo de la manera de víctima y creo que esta obra habla de mucha fuerza.

A esta altura de tu carrera teatral, ¿qué sientes que has logrado y que crees te falta por realizar?

He podido trabajar internacionalmente, en España, Colombia, el año pasado estuve en Chile protagonizando una película que ya se va a estrenar. He trabajado fuera pero siempre he vuelto porque aquí vive mi familia, aunque me gustaría continuar una carrera internacional.

¿Crees que el primer crítico de nuestro trabajo artístico debe ser uno mismo?

He aprendido a amar mis procesos, a que cada personaje ha llegado en un momento específico de mi vida y en mi proceso como actriz.

¿El artista necesita estar siempre renovándose?

Por supuesto, el talento no dura para siempre, para llegar más allá tienes que arriesgar. Soy una actriz que empezó haciendo mucho cine y televisión, sin embargo, el teatro ha sido el espacio que me ha permitido explorar el tiempo de análisis que en la televisión no hay. El actor necesita bastante constancia, preparación y entrenamiento, para poder dominar el proceso de todas las cosas que vas a encontrar.

Hace algunas semanas, la película ‘Asu Mare: Los Amigos’ ha recibido muchos comentarios negativos. ¿Qué le dirías a aquellos que son tan críticos con nuestro cine?

Es bueno que haya diversidad de distintos tipos de cine, incluso en nuestro propio país, porque no todos somos el mismo tipo de público. Por otro lado, en estos últimos tiempos me doy cuenta que si bien es importante escuchar las críticas, también lo es saber de quien viene y hacer caso omiso. Uno siempre tendrá críticas y más cuando uno va avanzando en su carrera. Cuando más te vas acercando al éxito, las personas van a comentar tu trabajo e incluso sobre tu persona sin conocerte. El artista se debe preparar para no distraerse por eso y debe demostrar que está seguro, así ganará más aceptación en su público.

¿Se vienen nuevos proyectos para este año?

Este año tengo dos estrenos, aún no sé si se llegue a estrenar en Perú, por lo menos en Chile es lo más probable es que sí. Hace poco hubo una presentación del teaser con la prensa chilena y es una de las películas más esperadas. Estuve actuando con Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, dos grandes actores muy queridos que llevan la película de una manera estupenda y entrar al mercado chileno es un logro más que me enriquece como actriz.