“City Woods” graba videoclip en Indonesia

Síguenos en Facebook

"City Woods" es una de las propuestas locales más destacadas de los últimos años. Diego Telge, su guitarra acústica y su cautivador timbre de voz lo han llevado en poco tiempo a compartir escenarios con artistas internacionales y a envolvernos con su positiva vibra y su pasión por la libertad, la paz y el mar.

Ahora acaba de lanza "Mind in Peace", su nuevo videoclip que fue filmado en la Isla de Asu a las afueras de Sumatra del Norte, en Indonesia. El tamaño de esta isla es de 1 kilómetro y medio a la redonda. Cuenta con una ola perfecta (izquierda) y 40 habitantes en total y fue el escenario ideal para que esta obra audiovisual cobrara vida.

Es simplemente impresionante. El equipo de realización está conformado por Sebastián León (edición), Ellie Bobbie (producción) y Diego Telge (Dirección).

"Mind in Peace" es la última canción del disco debut de City Woods, “Are you Living to Die?”, producida y compuesta por Diego Telge y David Chang. Esta composición representa la luz y la oscuridad de las personas, revelando que todos los seres humanos somos iguales, que estamos en el mismo barco, que juzgarnos unos a los otros no nos lleva a nada.

Puedes escuchar aquí Mind In Peace.