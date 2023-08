Krakens Producciones presentan “Freddy is in the house”, escrita por Malena Gamarra y Christian Ávalos, en una corta temporada en el Teatro Esencia.

Patricia y Estefanía son mejores amigas, y ahora por fin también serán roomates. Cuando Patricia está a punto de mudarse, advierte la presencia maligna de Freddy ¿Podrá sobrevivir su amistad?

“Freddy is in the house” es una obra que plantea un tema difícil en clave de humor: las relaciones tóxicas y cómo la autoestima de una mujer puede ir desapareciendo poco a poco de manera silenciosa al sufrir violencia psicológica sin ‘darse cuenta’; pero de una manera fresca y divertida, abordando una conversación entre dos amigas.

La obra, dirigida por Christian Ávalos, cuenta con las actuaciones de Kelly Estrada y Giancarla Saavedra.

“Decidimos escribir esta pieza en pandemia, pues durante la cuarentena los problemas relacionados a separaciones y parejas tóxicas (que es solo una parte de los serios problemas de violencia psicológica que existen) se dieron a notar mucho más. Freddy is in the House es nuestro intento de tratar con humor un tema que muchas veces solo tiene aristas grises”, comentan los dramaturgos.

La temporada va hasta el 25 de agosto, todos los viernes a las 8:30 p. m. en el Teatro Esencia (Avenida Miguel Grau 069-A, Barranco). Venta de entradas en Joinnus: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-freddy-is-in-the-house-56345.